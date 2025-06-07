Transfer Yarışı: Fenerbahçe ve Galatasaray Sane'nin Peşinde!
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’le yeni sözleşme imzalamayacağı konuşulan Leroy Sane için Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, iki kulüp de Alman yıldızla temas kurarak transfer görüşmelerine başladı.
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Leroy Sane için karşı karşıya
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Sane'nin istediği sözleşme ve takımların yaptığı teklifler
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