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Transfer Yarışı: Fenerbahçe ve Galatasaray Sane'nin Peşinde!

Transfer Yarışı: Fenerbahçe ve Galatasaray Sane'nin Peşinde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 18:56

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’le yeni sözleşme imzalamayacağı konuşulan Leroy Sane için Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, iki kulüp de Alman yıldızla temas kurarak transfer görüşmelerine başladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Leroy Sane için karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray, Leroy Sane için karşı karşıya

2020 yazında Manchester City'e veda eden o tarihten bu yana Bayern formasıyla izlediğimiz Alman yıldız Leroy Sane'nin yakın gelecekte kırmızı-beyazlı kulübünden ayrılması oldukça kuvvetli görünüyor. Almanya basınında, 29 yaşındaki futbolcunun yeni bir takım arayışında olduğu söylenirken Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sane'ye teklif yaptığını aktardı.

Sane'nin istediği sözleşme ve takımların yaptığı teklifler

Sane'nin istediği sözleşme ve takımların yaptığı teklifler

  • Fenerbahçe'nin Sane'ye teklifi: 10 milyon euro maaş + 15 milyon euro imza parası (3 yılda ödenecek şekilde)

  • Galatasaray'ın Sane'ye teklifi: 9 milyon euro maaş + imza parası

  • Sane'nin istediği sözleşme: 3 yıllık sözleşme, 10 milyon euro maaş, 10 milyon euro imza parası

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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