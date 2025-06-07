Transfer Yarışı: Fenerbahçe ve Galatasaray Sane'nin Peşinde!

2020 yazında Manchester City'e veda eden o tarihten bu yana Bayern formasıyla izlediğimiz Alman yıldız Leroy Sane'nin yakın gelecekte kırmızı-beyazlı kulübünden ayrılması oldukça kuvvetli görünüyor. Almanya basınında, 29 yaşındaki futbolcunun yeni bir takım arayışında olduğu söylenirken Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sane'ye teklif yaptığını aktardı.