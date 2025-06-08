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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 14:31

Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle transfer sezonu başladı. Yaz döneminin ilk günlerinde sosyal medyada sahne Galatasaray'la yola devam edip etmemekte kararsız olan Victor Osimhen ile genç kadrosuyla Milletler Ligi'nde şov yapan Filenin Sultanları'nın oldu.  Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. ŞL kazanınca değere bindi 🚀

1. ŞL kazanınca değere bindi 🚀
twitter.com

2. Futbolcuların keyfi yerinde zaten olan taraftara 😑

2. Futbolcuların keyfi yerinde zaten olan taraftara 😑
twitter.com

3. 😂😂😂

3. 😂😂😂
twitter.com

4. Çin yordu...

4. Çin yordu...
twitter.com

5. Takımlarımız her transfer döneminde olduğu gibi uçuşta 😂

5. Takımlarımız her transfer döneminde olduğu gibi uçuşta 😂
twitter.com
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6. Sürpriz bir geçiş 👏

7. Gerçekten az para değil

7. Gerçekten az para değil
twitter.com

8. 😁😁

9. Herkes onu bekliyor, transfer planı ona bağlı

9. Herkes onu bekliyor, transfer planı ona bağlı
twitter.com

10. Hızlı bir değişim oldu 😅

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11. İş buraya doğru gidiyor gibi evet 😁

11. İş buraya doğru gidiyor gibi evet 😁
twitter.com

12. Fazlasıyla görür olduk

12. Fazlasıyla görür olduk
twitter.com

13. İnanılmaz dönemlerdi 😂

13. İnanılmaz dönemlerdi 😂
twitter.com

14. İyi maç oldu ama 👌

14. İyi maç oldu ama 👌
twitter.com

15. Torres... voleyboldan bağımsız

15. Torres... voleyboldan bağımsız
twitter.com
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16. Çok keyif aldığı belli

17. Çok farklı tercihler 😂😂

17. Çok farklı tercihler 😂😂
twitter.com

18. Zaten manken gibiler diyelim 😂

19. Şimdi böyle oldu tabii doğal 😂

19. Şimdi böyle oldu tabii doğal 😂
twitter.com

20. Kimse böyle hayal etmemişti...

20. Kimse böyle hayal etmemişti...
twitter.com
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21. 22 sayı 🧿

22. %90 Beşiktaş'ta diyorlar, bakalım 😅

22. %90 Beşiktaş'ta diyorlar, bakalım 😅
twitter.com

23. Stysiak ve Ebrar... İkisi de yeni sezonda Eczacıbaşı'nda 😁

23. Stysiak ve Ebrar... İkisi de yeni sezonda Eczacıbaşı'nda 😁
twitter.com

24. Sane'nin iki tarafta da olması 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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