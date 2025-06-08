Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle transfer sezonu başladı. Yaz döneminin ilk günlerinde sosyal medyada sahne Galatasaray'la yola devam edip etmemekte kararsız olan Victor Osimhen ile genç kadrosuyla Milletler Ligi'nde şov yapan Filenin Sultanları'nın oldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. ŞL kazanınca değere bindi 🚀
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2. Futbolcuların keyfi yerinde zaten olan taraftara 😑
3. 😂😂😂
4. Çin yordu...
5. Takımlarımız her transfer döneminde olduğu gibi uçuşta 😂
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7. Gerçekten az para değil
9. Herkes onu bekliyor, transfer planı ona bağlı
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11. İş buraya doğru gidiyor gibi evet 😁
12. Fazlasıyla görür olduk
13. İnanılmaz dönemlerdi 😂
14. İyi maç oldu ama 👌
15. Torres... voleyboldan bağımsız
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17. Çok farklı tercihler 😂😂
19. Şimdi böyle oldu tabii doğal 😂
20. Kimse böyle hayal etmemişti...
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22. %90 Beşiktaş'ta diyorlar, bakalım 😅
23. Stysiak ve Ebrar... İkisi de yeni sezonda Eczacıbaşı'nda 😁
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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