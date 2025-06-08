Fatih Terim'in 2011'deki Arda Turan Çıkışı Yeniden Gündemde
Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak taraftarının beklediği başarıyı elde eden Galatasaray'da art arda ayrılıklar yaşanmasının ardından kulübün efsanesi Fatih Terim'in 2011 yılında yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme geldi. Terim, Galatasaray o dönem de benzer bir sürecin içindeyken bakın ne demişti!
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Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda şampiyon Fenerbahçe olmuştu
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Galatasaray, ligi 8. bitirince Fatih Terim göreve gelmişti
Terim, başa geçtikten sonra olumsuz tabloya karşı şunları söylemişti
14 sene sonra Osimhen'in ayrılığı gündemdeyken taraftarlar geçmişe gitti, kulübün yaptığı paylaşımın altında Terim'e övgülerde bulundu
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