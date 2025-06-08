Fatih Terim'in 2011'deki Arda Turan Çıkışı Yeniden Gündemde

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak taraftarının beklediği başarıyı elde eden Galatasaray'da art arda ayrılıklar yaşanmasının ardından kulübün efsanesi Fatih Terim'in 2011 yılında yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme geldi. Terim, Galatasaray o dönem de benzer bir sürecin içindeyken bakın ne demişti!