onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Fatih Terim'in 2011'deki Arda Turan Çıkışı Yeniden Gündemde

Fatih Terim'in 2011'deki Arda Turan Çıkışı Yeniden Gündemde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 11:48

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak taraftarının beklediği başarıyı elde eden Galatasaray'da art arda ayrılıklar yaşanmasının ardından kulübün efsanesi Fatih Terim'in 2011 yılında yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme geldi. Terim, Galatasaray o dönem de benzer bir sürecin içindeyken bakın ne demişti!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda şampiyon Fenerbahçe olmuştu

Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda şampiyon Fenerbahçe olmuştu

Sezonun ilk yarısında 43 puan toplayarak devreyi lider bitiren Trabzonspor'un 9 puan ardında üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında çıktığı 17 maçın 16'sını kazanmış, aldığı bir beraberlikle de tarihi bir zafer elde etmişti. *(averaj ile)

Galatasaray, ligi 8. bitirince Fatih Terim göreve gelmişti

Galatasaray, ligi 8. bitirince Fatih Terim göreve gelmişti

Şampiyonluk yarışına Ekim 2010'da teknik direktörlük göreve getirdiği Gheorghe Hagi ile başlayan sarı-kırmızılılarda da yönetim, üst üste alınan kötü sonuçlardan dolayı eski futbolcusuna teşekkür edip, yolları ayırmıştı. 2011'in Mart ayında takım geçici olarak Bülent Ünder'e emanet edilmişti. Yalnızca 46 puan toplayarak taraftarında şaşkınlık yaratan Cimbom'da çare Fatih Terim olmuştu.

Terim, başa geçtikten sonra olumsuz tabloya karşı şunları söylemişti

Terim, başa geçtikten sonra olumsuz tabloya karşı şunları söylemişti
twitter.com

'Kim giderse gitsin Galatasaray, Galatasaray’dır. Ağlayıp sızlayacak halimiz yok.' 

Terim'in bu açıklamayı yapmasının asıl sebebi Arda Turan'ın takımdan ayrılma kararı alıp Atletico Madrid'e imza atacak olmasıydı. Milli futbolcu, kulübüne 13 milyon euro kazandırarak Avrupa macerasına başlamıştı.

14 sene sonra Osimhen'in ayrılığı gündemdeyken taraftarlar geçmişe gitti, kulübün yaptığı paylaşımın altında Terim'e övgülerde bulundu

14 sene sonra Osimhen'in ayrılığı gündemdeyken taraftarlar geçmişe gitti, kulübün yaptığı paylaşımın altında Terim'e övgülerde bulundu
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın