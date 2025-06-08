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Kat Kerkhofs'tan Eşi Mertens'in Ciro Sözlerine Cevap Gibi Paylaşım

Kat Kerkhofs'tan Eşi Mertens'in Ciro Sözlerine Cevap Gibi Paylaşım

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 13:01 Son Güncelleme: 08.06.2025 - 13:13

Dries Mertens’in “oğlumun önceliği Napoli” açıklaması, Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Yaşananların ardından yıldız futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs devreye girdi. Kerkhofs, Instagram hesabından küçük Ciro’nun şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak adeta “Benim oğlum Galatasaraylı” dedi.

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Galatasaray'da geçirdiği üç sezonun sonunda İtalya'ya dönen Mertens, geleceği hakkında konuşmuştu

Galatasaray'da geçirdiği üç sezonun sonunda İtalya'ya dönen Mertens, geleceği hakkında konuşmuştu

Napoli'de fahri vatandaşlık alan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu,

'Birincisi: Dinlenmek istiyorum. İkincisi: Daha iyi bir baba olmak. Üçüncüsü: Futbolda kalmak istiyorum, belki de burada. De Laurentiis ile konuşmadım ama sezonun ardından onun da mola vermesi doğru. Bu arada, kramponlarımı asmayı düşünüyorum.

Galatasaray'da üç harika yıl geçirdim ama şimdi evime döndüğüm için de mutluyum. Kızımın burada doğmasını, her gün burada uyanabilmeyi ve güneşin altında bir terasta birlikte oturabilmeyi çok isterim.' demişti.

Kariyerine dair planlarını paylaşırken oğlu Ciro'nun önceliğinin Galatasaray değil Napoli olduğunu belirtmişti, sözleri eleştirilere neden olmuştu

Eşi Katrin Kerkhofs'tan hemen paylaşım geldi

Eşi Katrin Kerkhofs'tan hemen paylaşım geldi
twitter.com

Kerkhofs, Instagram hesabından eşi ve dünyalar tatlısı oğulları Ciro ile birlikte şampiyonluk kutlamalarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Sosyal medyadan kendisine tebrik yağdı

Sosyal medyadan kendisine tebrik yağdı
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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