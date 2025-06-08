Kat Kerkhofs'tan Eşi Mertens'in Ciro Sözlerine Cevap Gibi Paylaşım

Napoli'de fahri vatandaşlık alan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu,

'Birincisi: Dinlenmek istiyorum. İkincisi: Daha iyi bir baba olmak. Üçüncüsü: Futbolda kalmak istiyorum, belki de burada. De Laurentiis ile konuşmadım ama sezonun ardından onun da mola vermesi doğru. Bu arada, kramponlarımı asmayı düşünüyorum.

Galatasaray'da üç harika yıl geçirdim ama şimdi evime döndüğüm için de mutluyum. Kızımın burada doğmasını, her gün burada uyanabilmeyi ve güneşin altında bir terasta birlikte oturabilmeyi çok isterim.' demişti.