Kat Kerkhofs'tan Eşi Mertens'in Ciro Sözlerine Cevap Gibi Paylaşım
Dries Mertens’in “oğlumun önceliği Napoli” açıklaması, Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Yaşananların ardından yıldız futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs devreye girdi. Kerkhofs, Instagram hesabından küçük Ciro’nun şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak adeta “Benim oğlum Galatasaraylı” dedi.
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Galatasaray'da geçirdiği üç sezonun sonunda İtalya'ya dönen Mertens, geleceği hakkında konuşmuştu
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Eşi Katrin Kerkhofs'tan hemen paylaşım geldi
Sosyal medyadan kendisine tebrik yağdı
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