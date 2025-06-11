Fenerbahçe Taraftarı Talisca'nın Sözlerine İnanamadı

Ocak ayının başında, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız ismi Anderson Talisca, Brezilya'da konuk olduğu Jogo Aberto programında sarı-lacivertli takımına transfer olma sürecine ve geleceğine dair konuştu:

'Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim.

Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez.'