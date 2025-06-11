Fenerbahçe Taraftarı Talisca'nın Sözlerine İnanamadı
Yeni sezonda kadrosunu nasıl şekillendireceği merak edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, ülkesi basınına yaptığı açıklamayla sosyal medyada taraftarının tepkisini çekti.
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"Bahia ile 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim"
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Talisca'nın açıklaması sosyal medyada taraftarının tepkisini neden oldu
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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