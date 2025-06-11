Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstediği Alman Yıldızla Anlaştı
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak yeni sezon için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım bileti alan Galatasaray, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman yıldız Leroy Sane ile anlaştığı öğrenildi! (Yağız Sabuncuoğlu)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi faktörü etkili oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 milyon euro maaş
Mesut Özil'in tavsiyesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın