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Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstediği Alman Yıldızla Anlaştı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstediği Alman Yıldızla Anlaştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 11:20

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak yeni sezon için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım bileti alan Galatasaray, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman yıldız Leroy Sane ile anlaştığı öğrenildi! (Yağız Sabuncuoğlu)

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Şampiyonlar Ligi faktörü etkili oldu

Şampiyonlar Ligi faktörü etkili oldu

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Leroy Sane'nin Galatasaray'a yakın olduğunu açıkladı. Sabuncuoğlu, 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle transfer bir adım önde.'  dedi.

11 milyon euro maaş

11 milyon euro maaş

Fransız basınından Foot Mercato da Galatasaray'ın Sane'ye 11 milyon eurodan üç senelik bir sözleşme sunduğunu aktardı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin oyuncuya yaptığı teklifin 10 milyon euro maaş + 15 milyon euro imza parası olduğu ifade edilmişti.

Mesut Özil'in tavsiyesi

Mesut Özil'in tavsiyesi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Almanya'nın eski milli futbolcusu Mesut Özil'in 29 yaşındaki yıldıza Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı tercih etmesi gerektiği yönünde fikir verdiği öne sürülmüştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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