Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstediği Alman Yıldızla Anlaştı

Fransız basınından Foot Mercato da Galatasaray'ın Sane'ye 11 milyon eurodan üç senelik bir sözleşme sunduğunu aktardı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin oyuncuya yaptığı teklifin 10 milyon euro maaş + 15 milyon euro imza parası olduğu ifade edilmişti.