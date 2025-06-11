A Milli Futbol Takımımız, Hazırlık Maçında Meksika'ya Yenildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meksika 1 - Türkiye 0
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknik direktörümüz Montella, "mağlubiyeti hak etmedik" dedi
Bir sonraki milli maç ne zaman?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın