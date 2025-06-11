onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
A Milli Futbol Takımımız, Hazırlık Maçında Meksika'ya Yenildi

A Milli Futbol Takımımız, Hazırlık Maçında Meksika'ya Yenildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 08:22

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlık kapmasında ABD'ye giden A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 2-1'lik skorla geçmesinin ardından buradaki ikinci ve son maçında Meksika'ya 1-0 yenildi. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekibimizin, yurt dışı kampı noktalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meksika 1 - Türkiye 0

Meksika 1 - Türkiye 0

A Milli Takımımız, eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleştirilen ABD kampındaki ikinci özel maçında karşılaştığı Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Meksika'ya galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Orbelín Pineda kaydetti. 

Karşılaşmaya başlayan ilk 11'imiz şöyleydi: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız

Teknik direktörümüz Montella, "mağlubiyeti hak etmedik" dedi

Teknik direktörümüz Montella, "mağlubiyeti hak etmedik" dedi

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, 'İlk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduk, çok da şut attık. Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyonda bu farkı hissedebildik. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü. Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik, böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı. Kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. En iyi şekilde deneyimleri ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

'Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim, kamp genelinde bu maçta da performanstan memnun kaldım, takım ruhunu sahaya yansıtabildiler.'  diyen İtalyan çalıştırıcı, 'Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik, Meksika 17. sırada, rakibimizin değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. Biraz o üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadelesini verdi sadece şutlarımızda biraz daha isabetli olabilirdik. Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı.' şeklinde konuşurken   'Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?' sorusuna, 'Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum.' yanıtını verdi.

Bir sonraki milli maç ne zaman?

Bir sonraki milli maç ne zaman?

Bizim Çocuklar'ın sıradaki maçı eylül ayında. 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanına çıkacak olan milliler, 7 Eylül'de İspanya'yı konuk ederek 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk iki maçını tamamlamış olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın