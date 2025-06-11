Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan Müjdeli Haber
Kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağının müjdesini verdi. 25 yaşındaki oyuncu, çok heyecanlı olduğunu belirtti.
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Ferdi Kadoğlu baba oluyor
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