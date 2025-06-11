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Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan Müjdeli Haber

Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan Müjdeli Haber

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 13:15

Kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağının müjdesini verdi. 25 yaşındaki oyuncu, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

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Ferdi Kadoğlu baba oluyor

Ferdi Kadoğlu baba oluyor

2023-2024 sezonunun sonunda Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağı açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya hesabından duyurdu

Geçtiğimiz aylarda Sera Vrij ile hayatını birleştiren Kadıoğlu, sosyal medyadan eşiyle fotoğraflarını paylaşarak 'Bir bebeğimiz olacak. Yeni dönem için heyecanlı ve minnettarım'  dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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