Galatasaray Sane'ye Kavuştu: Alman Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Olay Oldu

“Burada oynadım. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfer beni çok etkilemişti, kararımı çok etkiledi. Bu kez arkamda onları hissedeceğim. Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim”