Galatasaray Sane'ye Kavuştu: Alman Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Olay Oldu
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye resmen başladı. Sarı-kırmızılılar, haziran ayının ikinci haftasında büyük bir transfere imza attı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki oyuncunun yolculuğu sosyal medyada Türkiye tarihine geçti.
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Galatasaray, transfer sezonunu Leroy Sane ile açtı!
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Sane'nin transferine dair ilk açıklaması
Sane'nin taraftara üçlü çektirdiği anlar 👇
İstanbul'a adım attığı ilk anları 3 milyondan fazla kişi canlı olarak izledi
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