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Galatasaray Sane'ye Kavuştu: Alman Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Olay Oldu

Galatasaray Sane'ye Kavuştu: Alman Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Olay Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 08:45

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye resmen başladı. Sarı-kırmızılılar, haziran ayının ikinci haftasında büyük bir transfere imza attı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki oyuncunun yolculuğu sosyal medyada Türkiye tarihine geçti.

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Galatasaray, transfer sezonunu Leroy Sane ile açtı!

Galatasaray, transfer sezonunu Leroy Sane ile açtı!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Galatasaray, bu kapsamda Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. Sane ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

İngiltere'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Sane'yi, sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alman futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Sane'nin transferine dair ilk açıklaması

Sane'nin transferine dair ilk açıklaması

“Burada oynadım. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfer beni çok etkilemişti, kararımı çok etkiledi. Bu kez arkamda onları hissedeceğim. Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim”

Sane'nin taraftara üçlü çektirdiği anlar 👇

İstanbul'a adım attığı ilk anları 3 milyondan fazla kişi canlı olarak izledi

İstanbul'a adım attığı ilk anları 3 milyondan fazla kişi canlı olarak izledi

Sarı-kırmızılı kulüp, Youtube'dan Sane'nin İstanbul'a geldiği ilk anları canlı olarak aktarırken 3 milyondan fazla taraftarın bu büyük transferi takip ettiği görüldü. Canlı yayın, izlenme sayısıyla Türkiye'de en çok izlenen Youtube canlı yayını oldu. 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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