onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Transferlerinde Tüm Gözler Onlarda Olacak

Fenerbahçe'nin Transferlerinde Tüm Gözler Onlarda Olacak

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 09:51

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte üç isim, yapılan transferlerden, kadro yapılanmasında söz sahibi olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, görevini bıraktığını duyurmuştu

Acun Ilıcalı, görevini bıraktığını duyurmuştu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevine getirilen ve futbolla ilgilenen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-lacivertli kulübüne veda etmişti. Ilıcalı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Acun Ilıcalı'

Ali Koç'un yeni ekibi belli oldu, Mourinho ile "devam" kararı çıktı

Ali Koç'un yeni ekibi belli oldu, Mourinho ile "devam" kararı çıktı

Fenerbahçe'de yeni sezonda futbolda söz sahibi olacak isimler; Ali Koç, Devin Özek ve Okan Özkan oldu. 

Yağız Sabuncuoğlu, Koç'un Mourinho ile yola devam kararı aldığını aktarırken Bayer Leverkusen geçmişi olan 30 yaşındaki sportif direktör Özek'in de tecrübeli teknik adamla transfer görüşmeleri için Portekiz'e gittiğini belirtti. 

Kulüpte yedi yılı aşkın süredir görev yapan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Okan Özkan, artık futbol koordinatörü olarak karşımıza çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın