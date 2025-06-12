Fenerbahçe'nin Transferlerinde Tüm Gözler Onlarda Olacak
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte üç isim, yapılan transferlerden, kadro yapılanmasında söz sahibi olacak.
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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