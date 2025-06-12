Yabancı Kuralı Değişti: Voleybolda Yeni Dönem
Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar ve Efeler Ligi'ndeki yeni yabancı oyuncu kuralını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, takımlar artık maç kadrosunda beş yabancı isim yazabilecek.
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Voleybolda yabancı kuralı değişti
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2025-206 sezonunda 5, 2026-27 sezonunda 6 yabancı oyuncu maç kadrosunda olabilecek
Voleybolseverlerin karar yönelik sosyal medyadan yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde;
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