onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Yabancı Kuralı Değişti: Voleybolda Yeni Dönem

Yabancı Kuralı Değişti: Voleybolda Yeni Dönem

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 14:26

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar ve Efeler Ligi'ndeki yeni yabancı oyuncu kuralını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, takımlar artık maç kadrosunda beş yabancı isim yazabilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Voleybolda yabancı kuralı değişti

Voleybolda yabancı kuralı değişti

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, mayıs ayının ilk günlerinde Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada parkede dördüncü bir yabancı oyuncuya izin vermeyeceklerini ifade etmiş, yeni bir değişikliğin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı:

'Sahada oynayacak 3 oyuncunun dışında 4. yabancıya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Onun dışında artılar değişebilir. Benim için problem değil. Bugün benim için sahada 3 yabancının olması önemli. 3+2, 3+3 olabilir benchteki yabancı sayısı arttığında da benim Türk oyuncularımın başka bir kulüpte oynamasını sağlarlar.

Biz dersine iyi çalışan bir ekibiz. Ben ömrümü bu işe verdim. Acaba biz Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmasak ne olurdu? biz neyi tartışıyoruz? Ben kişisel menfaatlerin odağında kalmak istemiyorum. Bizim olduğumuz yerde yabancı konusunun konuşulmasını uygun bulmuyorum ve tasvip etmiyorum.'

2025-206 sezonunda 5, 2026-27 sezonunda 6 yabancı oyuncu maç kadrosunda olabilecek

2025-206 sezonunda 5, 2026-27 sezonunda 6 yabancı oyuncu maç kadrosunda olabilecek

Yeni sezonda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde yer alan takımlar, 14 kişilik maç kadrosunda beş yabancı oyuncuya yer verebilecek. Aynı anda parkede üç oyuncu mücadele edebilecek. 2026-27 sezonunda kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 5'ten 6'ya çıkacak, parkedeki oyuncu sayısı ise aynı kalacak.

Voleybolseverlerin karar yönelik sosyal medyadan yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde;

Voleybolseverlerin karar yönelik sosyal medyadan yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde;
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın