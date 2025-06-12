Yabancı Kuralı Değişti: Voleybolda Yeni Dönem

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, mayıs ayının ilk günlerinde Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada parkede dördüncü bir yabancı oyuncuya izin vermeyeceklerini ifade etmiş, yeni bir değişikliğin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı:

'Sahada oynayacak 3 oyuncunun dışında 4. yabancıya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Onun dışında artılar değişebilir. Benim için problem değil. Bugün benim için sahada 3 yabancının olması önemli. 3+2, 3+3 olabilir benchteki yabancı sayısı arttığında da benim Türk oyuncularımın başka bir kulüpte oynamasını sağlarlar.

Biz dersine iyi çalışan bir ekibiz. Ben ömrümü bu işe verdim. Acaba biz Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmasak ne olurdu? biz neyi tartışıyoruz? Ben kişisel menfaatlerin odağında kalmak istemiyorum. Bizim olduğumuz yerde yabancı konusunun konuşulmasını uygun bulmuyorum ve tasvip etmiyorum.'