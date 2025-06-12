Ergin Ataman'dan Galatasaray'ın Vizyonuna Eleştiri
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, katıldığı programda Galatasaray'ın basketbol alanındaki başarısını değerlendirdi. Ataman, sarı-kırmızılı kulübün gün geçtikçe futbola daha çok değer vermesini doğru bulmadığını söylerken taraftarların Euroleague'de olma isteğinin altını çizdi.
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Galatasaray Basketbol, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaçırmıştı
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Ergin Ataman canlı yayında yaptığı açıklamayla kulübün basketbola yaklaşımına sitem etti
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