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Ergin Ataman'dan Galatasaray'ın Vizyonuna Eleştiri

Ergin Ataman'dan Galatasaray'ın Vizyonuna Eleştiri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 11:53

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, katıldığı programda Galatasaray'ın basketbol alanındaki başarısını değerlendirdi. Ataman, sarı-kırmızılı kulübün gün geçtikçe futbola daha çok değer vermesini doğru bulmadığını söylerken taraftarların Euroleague'de olma isteğinin altını çizdi.

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Galatasaray Basketbol, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaçırmıştı

Galatasaray Basketbol, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaçırmıştı

2024-25 sezonunda Avrupa’da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı temsilcimiz, adını finale yazdırmış fakat kupa mücadelesindeki rakibimiz Malaga, 83-67'lik skorla zirveye çıkmıştı.

Ergin Ataman canlı yayında yaptığı açıklamayla kulübün basketbola yaklaşımına sitem etti

Ergin Ataman canlı yayında yaptığı açıklamayla kulübün basketbola yaklaşımına sitem etti

HT Spor'a konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathianikos'un koçu Ergin Ataman, 'Galatasaray'ın basketboldaki vizyonu değiştirmesi lazım. Galatasaray, bir futbol kulübü olma yolunda gidiyor. Taraftar mutlu değil, EuroLeague istiyor.' diyerek kulübün yatırımlarını eleştirdi.

*Galatasaray, en son 2016-2017 sezonunda Euroleague'de sahne almıştı.

Ataman'ın açıklamasının tamamı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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