Fenerbahçe Taraftarı Transfer Kalitesi Sebebiyle İsyanda
Galatasaray'ın Leroy Sane transferini resmi olarak duyurmasının ardından Fenerbahçe'nin bu hamleye nasıl bir karşılık vereceği tüm futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada ezeli rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çekerken mevcut kadro ve durum sebebiyle de yönetimlerine tepkili.
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Yeni sezona da Mourinho ile başlayacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler dinmek bilmiyor
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Galatasaray'ın Sane transferi sonrası sosyal medyada taraftarlar Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu 👀
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