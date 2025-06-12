Fenerbahçe Taraftarı Transfer Kalitesi Sebebiyle İsyanda

Galatasaray'ın Leroy Sane transferini resmi olarak duyurmasının ardından Fenerbahçe'nin bu hamleye nasıl bir karşılık vereceği tüm futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada ezeli rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çekerken mevcut kadro ve durum sebebiyle de yönetimlerine tepkili.