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Fenerbahçe Taraftarı Transfer Kalitesi Sebebiyle İsyanda

Fenerbahçe Taraftarı Transfer Kalitesi Sebebiyle İsyanda

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 13:12

Galatasaray'ın Leroy Sane transferini resmi olarak duyurmasının ardından Fenerbahçe'nin bu hamleye nasıl bir karşılık vereceği tüm futbolseverlerin gündeminde. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada ezeli rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çekerken mevcut kadro ve durum sebebiyle de yönetimlerine tepkili.

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Yeni sezona da Mourinho ile başlayacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler dinmek bilmiyor

Yeni sezona da Mourinho ile başlayacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler dinmek bilmiyor

Ligin sona ermesiyle Dzeko, Tadic, Maxim, Kostic ile yolların ayrıldığını açıklayan Fenerbahçe'nin hangi isimlerle anlaşarak kadrosuna takviye yapacağı merak edilirken şu ana kadar transferde sessiz kalınması, gündeme gelen oyunculardan olumlu bir geri dönüş alınamaması taraftarın canını bir hayli sıkmış durumda.

Galatasaray'ın Sane transferi sonrası sosyal medyada taraftarlar Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu 👀

Galatasaray'ın Sane transferi sonrası sosyal medyada taraftarlar Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu 👀
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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan ve yen sezonda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ezeli rakibin haziran ayının ikinci haftasın büyük yıldız bir ismi İstanbul'a getirmesi Fenerbahçelilere geleceği sorgulattı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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