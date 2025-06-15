Jhon Duran'ın Transferinde Dikkat Çeken Aşk Detayı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen John Duran, aşk hayatıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Yorumcu Serkan Akkoyun, Kolombiyalı golcünün sevgilisiyle Suudi Arabistan tercihinden dolayı ayrıldığını öne sürerken dahasını da aktardı.
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Jhon Duran Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir
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