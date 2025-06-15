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Jhon Duran'ın Transferinde Dikkat Çeken Aşk Detayı

Jhon Duran'ın Transferinde Dikkat Çeken Aşk Detayı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 13:33

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen John Duran, aşk hayatıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Yorumcu Serkan Akkoyun, Kolombiyalı golcünün sevgilisiyle Suudi Arabistan tercihinden dolayı ayrıldığını öne sürerken dahasını da aktardı.

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Jhon Duran Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir

Jhon Duran Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir

2025 yılının başında, devre arası transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 77 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olan Jhon Duran'ın yeniden Avrupa'ya dönmesi gündemde. Ortadoğu basınından Koora Break’in haberine göre Al Nassr, 21 yaşındaki oyuncusunu tecrübe için takımdan göndermeye sıcak bakıyor. Bu doğrultuda Türkiye'den bir takım öne çıkıyor: Fenerbahçe.

Menajeri Fenerbahçe'yi takip etti

Menajeri Fenerbahçe'yi takip etti

Transfer dedikodusunun güçlenmesine sebep olan durum, Duran'ın menajerinin Fenerbahçe'yi Instagram'dan takip etmesi oldu. Yapılan hamle sonrası sarı-lacivertli taraftarların aklına 'olur mu?' sorusu düştü.

"Manita işleri çocuğun kafayı baya yormuş"

"Manita işleri çocuğun kafayı baya yormuş"
twitter.com

Yorumcu Serkan Akkoyun da Duran'ın olası transferine ilişkin paylaşımda bulunarak oyuncunun aşk hayatına dikkat çekti:

'Jhon Duran fırsatı krize dönmesin.

Manita işleri çocuğun kafayı baya yormuş. 

Sevgilisi 'Ben Arabistan'da yaşayacak Arap kızı değilim' deyip ayrılmış.

Bu da gidip milli takımdan arkadaşının eski manitasıyla birlikte olmuş.

Nihayetinde kafa sıkıntıda. İyi analiz etmek lazım.'

Suudi Arabistan'daki performansı

Suudi Arabistan'daki performansı

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan golcünün, Al Nassr'daki yarım sezonluk performansı: 18 maç, 12 gol.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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