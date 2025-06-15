Jhon Duran'ın Transferinde Dikkat Çeken Aşk Detayı

2025 yılının başında, devre arası transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 77 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olan Jhon Duran'ın yeniden Avrupa'ya dönmesi gündemde. Ortadoğu basınından Koora Break’in haberine göre Al Nassr, 21 yaşındaki oyuncusunu tecrübe için takımdan göndermeye sıcak bakıyor. Bu doğrultuda Türkiye'den bir takım öne çıkıyor: Fenerbahçe.