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Mertens'in Oğlu Ciro'nun Kreşteki Tepkisini Görmelisiniz

Mertens'in Oğlu Ciro'nun Kreşteki Tepkisini Görmelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 12:14

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Dries Mertens ve ailesi İtalya'ya dönmüş, Belçikalı futbolcunun oğlu hakkında yaptığı Napoli açıklaması sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekmişti. Ardından anne Kat Kerkhofs da eleştiriler sonrası bir paylaşımda bulunarak kalpleri kazanmıştı. Bugün ise Ciro'nun okulda üçlü çekileceğini sandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Mertens, oğlu Ciro için "önceliği Napoli" demişti

Mertens, oğlu Ciro için "önceliği Napoli" demişti

Süper Lig'de sezonu kupayla noktalayarak üç senesini geçirdiği Galatasaray'a veda eden Mertens, Türkiye'den de taşınmıştı. Ailesiyle İtalya'ya dönen Belçikalı oyuncu, kendisi için düzenlenen fahri vatandaşlık töreninde oğlu Ciro'nun Galatasaray'ı çok sevdiğini fakat önceliğinin Napoli olduğunu dile getirmişti.

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Kat Kerkhofs da eşinin sözlerine kayıtsız kalmamıştı

Kat Kerkhofs da eşinin sözlerine kayıtsız kalmamıştı

Kerkhofs, oğullarıyla şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Ciro'nun kreşte "şşş" denildiğinin duyunca 3'lü çektirilecek sanması sosyal medyada gündem oldu

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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