Mertens'in Oğlu Ciro'nun Kreşteki Tepkisini Görmelisiniz
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Dries Mertens ve ailesi İtalya'ya dönmüş, Belçikalı futbolcunun oğlu hakkında yaptığı Napoli açıklaması sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekmişti. Ardından anne Kat Kerkhofs da eleştiriler sonrası bir paylaşımda bulunarak kalpleri kazanmıştı. Bugün ise Ciro'nun okulda üçlü çekileceğini sandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Mertens, oğlu Ciro için "önceliği Napoli" demişti
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Kat Kerkhofs da eşinin sözlerine kayıtsız kalmamıştı
Ciro'nun kreşte "şşş" denildiğinin duyunca 3'lü çektirilecek sanması sosyal medyada gündem oldu
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