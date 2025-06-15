Mertens'in Oğlu Ciro'nun Kreşteki Tepkisini Görmelisiniz

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Dries Mertens ve ailesi İtalya'ya dönmüş, Belçikalı futbolcunun oğlu hakkında yaptığı Napoli açıklaması sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekmişti. Ardından anne Kat Kerkhofs da eleştiriler sonrası bir paylaşımda bulunarak kalpleri kazanmıştı. Bugün ise Ciro'nun okulda üçlü çekileceğini sandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.