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Ronaldo Hayranı IShowSpeed, Messi'yi Görünce Şaşkınlığa Uğradı

Ronaldo Hayranı IShowSpeed, Messi'yi Görünce Şaşkınlığa Uğradı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 10:58

Dijital yayıncılık dünyasının tanınan isimlerinden sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Lionel Messi yakından görünce gözlerine inanamadı. Ronaldo’ya olan hayranlığıyla bilinen, her yerde Portekizli yıldızın gol sevinci 'siu' hareketini yapan Darren Jason Watkins, Arjantinli efsaneden oldukça etkilendi.

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IShowSpeed'in Messi şaşkınlığı

IShowSpeed'in Messi şaşkınlığı

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle sıkça gündeme gelen ve tepkileriyle zaman zaman izleyenleri şaşkına çeviren fenomen IShowSpeed, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı yerinden takip etmek için ABD'ye gitti. FIFA'nın konuğu olan Darren, Inter Miami formasıyla sahaya çıkan Messi'yi gördüğüne inanamadı.

İşte o anlar

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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