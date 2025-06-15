Ronaldo Hayranı IShowSpeed, Messi'yi Görünce Şaşkınlığa Uğradı
Dijital yayıncılık dünyasının tanınan isimlerinden sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Lionel Messi yakından görünce gözlerine inanamadı. Ronaldo’ya olan hayranlığıyla bilinen, her yerde Portekizli yıldızın gol sevinci 'siu' hareketini yapan Darren Jason Watkins, Arjantinli efsaneden oldukça etkilendi.
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IShowSpeed'in Messi şaşkınlığı
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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