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Babalarıyla Yaşadıkları Saçma Olayları Anlatarak Güldüren Evlatlar

Babalarıyla Yaşadıkları Saçma Olayları Anlatarak Güldüren Evlatlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2025 - 15:46

Geçtiğimiz gün Babalar Günü'ydü. Haliyle babalarla yaşanan anılar, bazı tuhaf olaylar gündeme geldi. Bir X kullanıcısı da Babalar Günü sebebiyle babalarla yaşanan saçma olayları merak etti. Paylaşıma yüzlerce yanıt geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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