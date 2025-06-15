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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.06.2025 - 16:23

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Vardır hepimizin böyle kızları...

1. Vardır hepimizin böyle kızları...
twitter.com

2. Hangimizin başına gelmedi ki 😂

2. Hangimizin başına gelmedi ki 😂
twitter.com

3. Başarılıdır! diyebiliriz...

4. O arkadaşınız gözünüzün önüne geldi değil mi?

4. O arkadaşınız gözünüzün önüne geldi değil mi?
twitter.com

5. Babalar et konusunda çok hassaslar!

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6. Kurban Bayramı geçse de goygoyu bitmez!

6. Kurban Bayramı geçse de goygoyu bitmez!
twitter.com

7. Yaşanır mı şöyle şeyler 😂😂

8. O günler çok iyi değil miydi, bir de dans gösterilerimiz vardı 🥳

9. 😂😂😂

9. 😂😂😂
twitter.com

10. Barbie dediğin...

10. Barbie dediğin...
twitter.com
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11. Bir kesim Survivor finali sonrası aynen şöyle oldu...

12. Gerçekten babası bu olabilir 😂

12. Gerçekten babası bu olabilir 😂
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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