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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 14:54

Fazla kilo pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Uzmanlar dengeli ve sağlıklı kilo vermenin önemine vurgu yapıyor. Dengeli beslenme spor ile de birleşince ortaya inanılmaz değişimler ortaya çıkıyor. Fazla kilo sorunu yaşayan pek çok kişi bu değişimini gururla ve başkalarına ilham olmak için paylaşmaktan çekinmiyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 99 kilodan 63 kiloya 👇🏻

1. 99 kilodan 63 kiloya 👇🏻

'Beslenme ve ağırlık kaldırma hayatımı kurtardı.'

2. 121 kilodan 75 kiloya👇🏻

2. 121 kilodan 75 kiloya👇🏻

'Ergenliğimden beri kilomla mücadele ediyorum. Her zaman aktiftim ama rahatlamak için gerçekten yemeğe yöneldim. O zamandan beri güneşin altında her diyeti yaptım, bu da kilo verdirdi ama asla kilomu koruyamadım. Covid'den önce rahat bir kilodaydım (180 civarı kilo) ve sonra pandemi başladığında yılda yavaş yavaş 15-20 kilo aldım.'

3. 118 kilodan 64 kiloya👇🏻

3. 118 kilodan 64 kiloya👇🏻

'Hedefime sadece 12 kilo kala ve dürüst olmak gerekirse kaybetmem ne kadar zaman alırsa alsın umursamıyorum, sonunda oraya ulaşacağımı biliyorum ve olduğum yerden mutluyum. Kilo vermeye ilk başladığımda her şeyi titizlikle takip ediyordum ama artık bunu yapmıyorum. Sezgisel beslenme benim için sürdürülebilir olan tek şey oldu. Acıktığımda yiyorum ve tok olduğumda duruyorum.'

4. 102 kilodan 63 kiloya👇🏻

4. 102 kilodan 63 kiloya👇🏻

'Sonunda normal kiloma ulaştım!'

5. 95 kilodan 85 kiloya👇🏻

5. 95 kilodan 85 kiloya👇🏻

'Eğer ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin.'

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6. 90 kilodan 63 kiloya👇🏻

6. 90 kilodan 63 kiloya👇🏻

'Sonunda sağlığımı gerçekten ciddiye almaya karar verdim ve 2 yıl önce evlendiğimden beri önemli ilerleme kaydettim. Kendimi seviyordum ve o zamanlar kendimi güzel hissediyordum ama kilom 200 pound'a ulaştığında biraz çalışmam gerektiğini biliyordum. Bu şimdiye kadarki en ağır kilomdu. Şimdi vücudumu yeniden şekillendirmeye çalışıyorum ve güç kazanmaya ve cilt gevşekliğini olabildiğince azaltmaya çalışıyorum.'

7. 93 kilodan 65 kiloya👇🏻

7. 93 kilodan 65 kiloya👇🏻

'Geçmişte takıntılı olmadan sürdüremeyeceğim köklü yaşam tarzı değişiklikleri yaptığım şeylerden kaçınmamı sağladı. Kilo, diyet, fitness - hayatımın odak noktası hiç değiller. Bu şekilde çok daha mutluyum.'

8. 62 kilodan 48 kiloya👇🏻

8. 62 kilodan 48 kiloya👇🏻

'Bir yıllık sonuç.'

9. 91 kilodan 63 kiloya👇🏻

9. 91 kilodan 63 kiloya👇🏻

'Hedefimin ötesine resmen geçtim, bu yüzden kas yapmaya ve güçlenmeye odaklanıyorum.'

10. 104 kilodan 77 kiloya👇🏻

10. 104 kilodan 77 kiloya👇🏻

'Doğal, kısıtlayıcı olmayan kalori sayımı.'

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11. 99 kilodan 81 kiloya👇🏻

11. 99 kilodan 81 kiloya👇🏻

'Fitness yolculuğuma 3 yıl kadar önce içkiyi bıraktığımda ciddi bir şekilde başladım. En büyük çıkarımım? Fitness gerçekten bir yolculuktur! Son 3 yıldır diyete ve zindeliğe kendimi adamak için harcadığım zaman ve iradem aşamalardan geçti. En iyi zamanımda, bir maraton için antrenman yapıyordum, haftada 40 milden fazla koşuyordum ve haftada 5 kez ağırlık kaldırıyordum. Ama aynı zamanda sürekli bitkindim. Hayat devam etti, sosyal hayatım yeniden canlandı, işte terfi - içkiyi bıraktığımda hayatımda aktif bir katılımcı oldum. Sonuç olarak, çok dolu hale geldi!'

12. 95 kilodan 77 kiloya👇🏻

12. 95 kilodan 77 kiloya👇🏻

'İlk resim doğumdan yaklaşık 6 ay sonra, ikincisi şu anki halim. Hala mor saçlarım var ama şimdi yürümeye başlayan çocuğumun peşinden koşacak enerjim var ve sonunda tekrar kendim gibi hissediyorum.'

13. 94 kilodan 70 kiloya👇🏻

13. 94 kilodan 70 kiloya👇🏻

'Kaygılı ve depresif olmaktan hayatımın her kategorisinde başarılı olmaya geçtim. Yolculuğum için çok minnettarım. Kesimim neredeyse bitti ve şimdi saf kasla bir topluluğa geçiyorum!'

14. 124 kilodan 70 kiloya👇🏻

14. 124 kilodan 70 kiloya👇🏻

'Kendimi bu grup fotoğrafında gördüğümde inanamadım.'

15. 89 kilodan 73 kiloya👇🏻

15. 89 kilodan 73 kiloya👇🏻

'İlk defa dönüşümüme bakıyorum. Kilo verdiğimi biliyordum ve bu çoğunlukla kasıtlıydı, yaşam tarzımda büyük bir değişiklik yaptım ve yeme alışkanlıklarım ile aktivite alışkanlıklarım büyük ölçüde değişti.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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