Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Fazla kilo pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Uzmanlar dengeli ve sağlıklı kilo vermenin önemine vurgu yapıyor. Dengeli beslenme spor ile de birleşince ortaya inanılmaz değişimler ortaya çıkıyor. Fazla kilo sorunu yaşayan pek çok kişi bu değişimini gururla ve başkalarına ilham olmak için paylaşmaktan çekinmiyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 99 kilodan 63 kiloya 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 121 kilodan 75 kiloya👇🏻
3. 118 kilodan 64 kiloya👇🏻
4. 102 kilodan 63 kiloya👇🏻
5. 95 kilodan 85 kiloya👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 90 kilodan 63 kiloya👇🏻
7. 93 kilodan 65 kiloya👇🏻
8. 62 kilodan 48 kiloya👇🏻
9. 91 kilodan 63 kiloya👇🏻
10. 104 kilodan 77 kiloya👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 99 kilodan 81 kiloya👇🏻
12. 95 kilodan 77 kiloya👇🏻
13. 94 kilodan 70 kiloya👇🏻
14. 124 kilodan 70 kiloya👇🏻
15. 89 kilodan 73 kiloya👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın