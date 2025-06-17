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Yabancıların Ismarlama Kültürlerinin Olmamasıyla Alakalı Anılarını Anlatan Kullanıcılar

Yabancıların Ismarlama Kültürlerinin Olmamasıyla Alakalı Anılarını Anlatan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 11:34

Türkiye’de biriyle yemeğe çıkınca çoğu zaman ya 'benden' denir ya da usulen bir ısrar döner, değil mi? Ama iş yurt dışına taşınınca işler değişiyor. Özellikle Batılı ülkelerde hesaplar çoğunlukla kişi başı bölünüyor, üstelik buna şaşıran bir tek biz oluyoruz. Twitter’da da bu farkı ilk kez deneyimleyenler yaşadıklarını anlatmış. Haydi gelin bakalım!

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Her şey @amatorsezarr adlı Twitter (X) kullanıcısının, Portekiz'de yaşadığı "ısmarlama" olayıyla başladı.

Her şey @amatorsezarr adlı Twitter (X) kullanıcısının, Portekiz'de yaşadığı "ısmarlama" olayıyla başladı.
twitter.com

Yurt dışında yaşayan bir Türk kullanıcı, Avrupa'daki ısmarlama kültürünün olmayışını esprili bir dille anlattı. Portekiz’de Polonyalı arkadaşlarının “Kahve içer misin?” sorusunu bizdeki gibi ısmarlama sanan kullanıcı, masada kahvesiz kalınca kültürel şoku yaşadı. İtalya’da “Bu akşam benden” diyerek yemek ısmarlayınca ise Avrupalı arkadaşlarının gözlerinde neredeyse kutsal sayıldı.

Ertesi gün yemekhanede “beleş” yemek sevinci yaşansa da sonrasında hoca gelip “dünkü yemeğin parasını alabilir miyim?” deyince tüm grup hayata küstü.

Olayın detaylarına aşağıdaki içeriğimizde anlatmıştık👇🏻🤩

Akabinde kullanıcılar kendi yaşadıkları anıları da anlatınca, ortalık epey bi' karıştı...

Akabinde kullanıcılar kendi yaşadıkları anıları da anlatınca, ortalık epey bi' karıştı...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

'😂😂😂 sene 97 Norveç’e ilk kez ziyarete geldim. Kayınço ve arkadaşları evde parti düzenlemişler. Bütün kasabada 20 li yaşlarda kim varsa gelmiş. Herkes yeni gelen Türk’ü görmeye gelmiş 😂😂😂

Ev kalabalık, aynı filmlerdeki gibi 🤣 sigara paketimi çıkarttım, sigara yakmak için (o zamanlar salaktım ve sigara içiyordum) Türkiye’de paketi çıkarttın mı sorardın yanındakilere sigara ister misin diye. Sordum Norveçlilere herkes aldı benim paket pert 😅

Hanım dedi niye ikram ettin sen ne yapacaksın gecenin geri kalanında diye, dedim onlar da bana verecekler.

Kimse vermez dedi, nasıl vermez şimdi benden aldı ya hepsi dedim, o senin salaklığın, kimse vermez sana dedi.

Olur mu lan öyle şey, 15 kişi sigara aldı nasıl vermezler dedim.

Bir Allah’ın kulu sigara vermedi bana o akşam. Soruyorum bir sigara verir misin diye bende 3-4 tane kaldı anca bana yeter diyor 😂😂 lan biraz önce benim sigarayı hüplettin 🤣

Ezcümle ısmarlama, özellikle gençler, öğrenciler arasında kesinlikle yok.'

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twitter.com
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Üzücü... 👇🏻

Üzücü... 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yok artık!

Yok artık!
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Neydir? 👇🏻

Neydir? 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Valla bizim bile ağrımıza gitti... Sizin böyle anılarınız var mı? Bekliyoruz!

Valla bizim bile ağrımıza gitti... Sizin böyle anılarınız var mı? Bekliyoruz!
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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