Yabancıların Ismarlama Kültürlerinin Olmamasıyla Alakalı Anılarını Anlatan Kullanıcılar

'😂😂😂 sene 97 Norveç’e ilk kez ziyarete geldim. Kayınço ve arkadaşları evde parti düzenlemişler. Bütün kasabada 20 li yaşlarda kim varsa gelmiş. Herkes yeni gelen Türk’ü görmeye gelmiş 😂😂😂

Ev kalabalık, aynı filmlerdeki gibi 🤣 sigara paketimi çıkarttım, sigara yakmak için (o zamanlar salaktım ve sigara içiyordum) Türkiye’de paketi çıkarttın mı sorardın yanındakilere sigara ister misin diye. Sordum Norveçlilere herkes aldı benim paket pert 😅

Hanım dedi niye ikram ettin sen ne yapacaksın gecenin geri kalanında diye, dedim onlar da bana verecekler.

Kimse vermez dedi, nasıl vermez şimdi benden aldı ya hepsi dedim, o senin salaklığın, kimse vermez sana dedi.

Olur mu lan öyle şey, 15 kişi sigara aldı nasıl vermezler dedim.

Bir Allah’ın kulu sigara vermedi bana o akşam. Soruyorum bir sigara verir misin diye bende 3-4 tane kaldı anca bana yeter diyor 😂😂 lan biraz önce benim sigarayı hüplettin 🤣

Ezcümle ısmarlama, özellikle gençler, öğrenciler arasında kesinlikle yok.'