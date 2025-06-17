Yabancıların Ismarlama Kültürlerinin Olmamasıyla Alakalı Anılarını Anlatan Kullanıcılar
Türkiye’de biriyle yemeğe çıkınca çoğu zaman ya 'benden' denir ya da usulen bir ısrar döner, değil mi? Ama iş yurt dışına taşınınca işler değişiyor. Özellikle Batılı ülkelerde hesaplar çoğunlukla kişi başı bölünüyor, üstelik buna şaşıran bir tek biz oluyoruz. Twitter’da da bu farkı ilk kez deneyimleyenler yaşadıklarını anlatmış. Haydi gelin bakalım!
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Her şey @amatorsezarr adlı Twitter (X) kullanıcısının, Portekiz'de yaşadığı "ısmarlama" olayıyla başladı.
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Akabinde kullanıcılar kendi yaşadıkları anıları da anlatınca, ortalık epey bi' karıştı...
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Üzücü... 👇🏻
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Yok artık!
Neydir? 👇🏻
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Valla bizim bile ağrımıza gitti... Sizin böyle anılarınız var mı? Bekliyoruz!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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