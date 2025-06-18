İkinci Date'e Çıkmamalarına Neden Olan Cahillikleri Anlatarak Güldüren Kişiler
Yeni tanıştığınız bir insanla ikinci date'e çıkıp çıkmayacağınıza nasıl karar verirsiniz? Muhtemelen kendinize göre kriterleriniz vardır. Bu kriterler içinde karşıdakinin bilgili olması da yer alabilir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ikinci date'e çıkmama nedenlerinin işte tam da bu bilgisizlik olduğunu güldürerek anlattı.
Gelin, kimler 'cahille sohbeti kestim' demiş bir bakalım.
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İkinci bir date olacak mı, olmayacak mı?
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Kahramanmaraş'ın Güneydoğu'da olmadığını bilmeyen birisi gibi.
Bakalım başka kimler, neler öğrenmiş?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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