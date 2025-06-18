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İkinci Date'e Çıkmamalarına Neden Olan Cahillikleri Anlatarak Güldüren Kişiler

İkinci Date'e Çıkmamalarına Neden Olan Cahillikleri Anlatarak Güldüren Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 08:53

Yeni tanıştığınız bir insanla ikinci date'e çıkıp çıkmayacağınıza nasıl karar verirsiniz? Muhtemelen kendinize göre kriterleriniz vardır. Bu kriterler içinde karşıdakinin bilgili olması da yer alabilir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ikinci date'e çıkmama nedenlerinin işte tam da bu bilgisizlik olduğunu güldürerek anlattı.

Gelin, kimler 'cahille sohbeti kestim' demiş bir bakalım.

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İkinci bir date olacak mı, olmayacak mı?

İkinci bir date olacak mı, olmayacak mı?

Bunun kararını büyük bir ihtimalle ilk date'in başında vermişsindir! Peki ama nasıl? Kafandaki kriterlerin karşılanmadığını gördüğün an, daha fazla vakit öldürmeye gerek olmadığını sen de anladın. Fakat her şeyin yolunda gittiği bir senaryo da olabilir. Gel gör ki bu senaryo da karşıdakinin basit bir cümlesiyle bozulabilir. 

Nasıl mı?

Kahramanmaraş'ın Güneydoğu'da olmadığını bilmeyen birisi gibi.

Kahramanmaraş'ın Güneydoğu'da olmadığını bilmeyen birisi gibi.
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Bakalım başka kimler, neler öğrenmiş?

Bakalım başka kimler, neler öğrenmiş?
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Herkes kendini bi' kontrol etsin.

Herkes kendini bi' kontrol etsin.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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