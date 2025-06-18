İkinci Date'e Çıkmamalarına Neden Olan Cahillikleri Anlatarak Güldüren Kişiler

Bunun kararını büyük bir ihtimalle ilk date'in başında vermişsindir! Peki ama nasıl? Kafandaki kriterlerin karşılanmadığını gördüğün an, daha fazla vakit öldürmeye gerek olmadığını sen de anladın. Fakat her şeyin yolunda gittiği bir senaryo da olabilir. Gel gör ki bu senaryo da karşıdakinin basit bir cümlesiyle bozulabilir.

Nasıl mı?