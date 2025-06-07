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İlişki İçerisindeyken Aldatıldığının Nasıl Farkına Vardığını Anlatan Kullanıcılar

İlişki İçerisindeyken Aldatıldığının Nasıl Farkına Vardığını Anlatan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 11:36

Bazen içimize bir kurt düşer ama kanıt yoktur. Bazen de hiçbir şey yokken her şey apaçık olur. Bazıları küçük bir bakıştan, bazıları kredi kartı ekstresinden anlar. Bu içerikte, ilişki içindeyken aldatıldığını fark eden kişilerin anlattıklarına yer verdik. Her biri birbirinden çarpıcı, bazıları ise gerçekten can acıtıcı. Gelin bakalım...

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Sürekli Beni Aldatmakla Suçluyordu, Meğer Kendisi...

Sürekli Beni Aldatmakla Suçluyordu, Meğer Kendisi...

Bir kullanıcı, sevgilisinin yersiz kıskançlıklarının altında yatan gerçeği şöyle açıklıyor:

“Petrol tesisinde 12 saatlik vardiyalarla çalışıyordum. Market alışverişini bile önceden planlıyordum. Buna rağmen sürekli nerede olduğumu soruyor, beni aldatmakla suçluyordu. Ne zaman ara bulup başka biriyle görüşeceğimi sanıyordu, hala anlamıyorum.'

Çocukların Tepkisi Her Şeyi Ele Verdi

Çocukların Tepkisi Her Şeyi Ele Verdi

Bir kullanıcı, aldatıldığını sevgilisinin gizli bir hayatı olduğunu çocuklardan öğrendiğini söylüyor:

“Komşumuzun çocuklarını tanımazdık ama bir gün ikisi birlikte koşa koşa gelip sevgilime adını bağırarak sarıldı. O an anladım, çocuklar yabancılara böyle davranmaz. Onlarla o kadar zaman geçirmiş ki onu baba gibi benimsemişler.'

Suçlamalar Hiçbir Şeye Dayanmıyordu

Suçlamalar Hiçbir Şeye Dayanmıyordu

Bir kullanıcı, sebepsiz yere sürekli suçlandığını anlatarak şüphelerin nasıl başladığını paylaşıyor:

“Ne kanıt vardı, ne ima, ne mantıklı bir sebep. Sürekli beni aldatmakla suçluyordu. Meğer kendi yaptığını bastırmak için bana yüklüyormuş.'

"Tatlım" Dediği Kişi Meğer Eski Sevgilisiymiş

"Tatlım" Dediği Kişi Meğer Eski Sevgilisiymiş

Bir kullanıcı, sevgilisinin telefondaki bir detayı açıklarken nasıl yakalandığını şöyle anlatıyor:

'Telefonu kapatırken ‘tatlım’ dediği kişiyi annesi sandım. Sorduğumda ‘Annemle öyle konuşurum hep’ dedi. Aylar sonra öğrendim ki o kişi eski sevgilisiymiş. Ne ben onu tanıyordum, ne o beni.'

Spora Gitmek Bahane!

Bir kullanıcı, partnerinin spor bahanesiyle neler çevirdiğini şu şekilde anlatıyor:

'Spor salonuna çanta götürmezdi. Makyaj yaparak çıkıp, döndüğünde tekrar duş alırdı. O kadar kontrolcüydü ki hiçbir şey sorgulama hakkım yoktu. Oysa her şey gözümün önündeymiş.”

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Bir Anda Yok Gibi Davranmaya Başladı

Bir Anda Yok Gibi Davranmaya Başladı

Bir kullanıcı, aldatıldığını partnerinin aniden uzaklaşmasından fark ettiğini söylüyor:

“Ne zaman başıma geldiyse aynı oldu: Bir gün iletişim tamamen koptu. Aramalar, mesajlar azaldı. Sanki varlığım rahatsız ediciymiş gibi davranıyordu. Konuşmaması yetmiyor, varlığımı yok sayması daha çok acıtıyordu.”

Harcamaları Sormam Yetti, Panikledi

Harcamaları Sormam Yetti, Panikledi

Bir kullanıcı, paranın izini sürmeye çalıştığında yaşananları şöyle anlatıyor:

“Sürekli parasızdı ama bankadan çektiği miktarları göremiyordum. Gel birlikte harcamaları oyun gibi takip edelim dedim, hemen savunmaya geçti. Şimdi bakınca çok açık ama o zaman safmışım.'

Yeni Birini Sevdiğinde, Beni Yok Saydı

Yeni Birini Sevdiğinde, Beni Yok Saydı

Bir kullanıcı, partnerinin sevgisini başkasına yönlendirdiğini şu sözlerle anlatıyor:

“Bir süre sadece bana kötü davranmaya başladı. Yorgun sanmıştım, elimden geleni yaptım. Sonunda yüzleştim: ‘Senin bu tavırların sana yakışmıyor, ne oluyor?’ dedim. Dayanamadı, her şeyi anlattı. İnternetten tanıştığı kişilerle beni aylarca aldatmış, birine bağlanmış, geleceği onunla kuruyormuş.”

Fiziksel Değişimle Başladı, Yatakta Bitti

Fiziksel Değişimle Başladı, Yatakta Bitti

Bir kullanıcı, eşinin değişen rutinlerinin şüphe uyandırdığını şöyle paylaşıyor:

“Birden bire saç dökülmesine çözüm aramaya başladı, dişlerini beyazlattı, işe şık gider oldu. Cinselliğe düşkünlüğü de arttı. ‘Yeni evli gibiyiz’ bile demiştim. Meğer başka biri aklındaymış. Sonra sebepsiz tartışmalar başladı, günlerce küs kalıyorduk. Yatakta bile aramıza yastık koyuyordu. Benimle evliydi ama ona sadıktı.”

Hamile Kaldığında Gerçeği İnkar Edemedim

Hamile Kaldığında Gerçeği İnkar Edemedim

Bir kullanıcı, biyolojik olarak çocuk sahibi olamayacağını bilmesine rağmen yaşadığını şöyle anlatıyor:

“Hamile olduğunu söylediğinde önce donup kaldım. Çünkü benim çocuk yapmam imkansız. Bunu bile bile kendimi kandırdım bir süre. Ama gerçek ortadaydı; bu çocuk benden olamazdı. O an her şey çözüldü.”

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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