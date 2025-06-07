İlişki İçerisindeyken Aldatıldığının Nasıl Farkına Vardığını Anlatan Kullanıcılar
Bazen içimize bir kurt düşer ama kanıt yoktur. Bazen de hiçbir şey yokken her şey apaçık olur. Bazıları küçük bir bakıştan, bazıları kredi kartı ekstresinden anlar. Bu içerikte, ilişki içindeyken aldatıldığını fark eden kişilerin anlattıklarına yer verdik. Her biri birbirinden çarpıcı, bazıları ise gerçekten can acıtıcı. Gelin bakalım...
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Sürekli Beni Aldatmakla Suçluyordu, Meğer Kendisi...
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Çocukların Tepkisi Her Şeyi Ele Verdi
Suçlamalar Hiçbir Şeye Dayanmıyordu
"Tatlım" Dediği Kişi Meğer Eski Sevgilisiymiş
Spora Gitmek Bahane!
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Bir Anda Yok Gibi Davranmaya Başladı
Harcamaları Sormam Yetti, Panikledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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