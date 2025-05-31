Kariyer Uzmanına Göre İş Mülakatında Sormanız Gereken 5 Kritik Soru

Louise’in favorisi olan bu soru, özellikle liderlik veya üst düzey pozisyonlar için oldukça etkili. 'Bu rolde başarılı olmak tam olarak ne demek?', 'Harika bir çalışan sizce nasıl olurdu?' gibi versiyonlarıyla da sorulabilen bu soru, hem sizin beklentileri net anlamanızı sağlıyor hem de işverenin kafasındaki ideal adayı sorgulamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca pozisyonun sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmenize de katkı sunuyor.