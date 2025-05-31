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Kariyer Uzmanına Göre İş Mülakatında Sormanız Gereken 5 Kritik Soru

Kariyer Uzmanına Göre İş Mülakatında Sormanız Gereken 5 Kritik Soru

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 11:41

Mülakatlar yeterince stresliyken bir de sonunda ne izlenim bıraktığımızı kestirememek iyice zorlayıcı olabiliyor. Oysa o birkaç dakikayı iyi değerlendirmek, işi alma şansınızı ciddi şekilde artırabilir. TikTok'ta Leadwithlouise adıyla bilinen kariyer koçu Louise Thompson, bu konuda oldukça net. Sadece doğru soruları sormak bile karşınızdaki kişiyle aranızda etkili bir bağ kurabilir. 

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"Bu pozisyonda başarı tam olarak neye benziyor?" sorusuyla başlayın.

Louise’in favorisi olan bu soru, özellikle liderlik veya üst düzey pozisyonlar için oldukça etkili. 'Bu rolde başarılı olmak tam olarak ne demek?', 'Harika bir çalışan sizce nasıl olurdu?' gibi versiyonlarıyla da sorulabilen bu soru, hem sizin beklentileri net anlamanızı sağlıyor hem de işverenin kafasındaki ideal adayı sorgulamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca pozisyonun sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmenize de katkı sunuyor.

“Bu yeni bir pozisyon mu, yoksa birinin yerine mi alınıyorum?” demeyi unutmayın.

“Bu yeni bir pozisyon mu, yoksa birinin yerine mi alınıyorum?” demeyi unutmayın.

Eğer mülakat boyunca belirtilmediyse, pozisyonun neden açıldığını öğrenmek iş tanımını daha iyi anlamanızı sağlar. Louise’e göre, 'Bu rol yeni mi oluşturuldu, yoksa birinin yerine mi geliyor? Önceki çalışandan farklı olarak hangi özellikleri ön planda tutuyorsunuz?' gibi ifadelerle yaklaşmak oldukça yerinde olur.

Performansınız nasıl ölçülecek, bilin.

Performansınız nasıl ölçülecek, bilin.

İşverenin başarı kriterlerini doğrudan sormak, sizin o pozisyonda nasıl fark yaratabileceğinize dair net bilgi verir. Ayrıca bu soru, sizin sonuç odaklı bir çalışan olduğunuzu açıkça ortaya koyar. 'Performans burada nasıl değerlendirilir?' veya 'İlk 90-100 gün için benden neler beklenir?' gibi detaylı versiyonları da işveren üzerinde profesyonel bir izlenim bırakabilir.

"En çok neyi önemsiyorsunuz?" sorusu ile o anı değerlendirin.

"En çok neyi önemsiyorsunuz?" sorusu ile o anı değerlendirin.

Bazı sorular mülakat sırasında konuşulmuş olabilir ama bu soru, işverenin zihnindeki en önemli kriteri doğrudan öğrenme şansı verir. Louise’e göre, 'Bu pozisyon için en kritik gördüğünüz tek özellik nedir?' sorusu, mülakatı güçlü şekilde sonlandırmak adına çok etkili. Bu sayede siz de vurgulamanız gereken son mesajı belirleyebilirsiniz.

Son dokunuş: "Siz bu şirkette çalışmayı neden seviyorsunuz?"

Son dokunuş: "Siz bu şirkette çalışmayı neden seviyorsunuz?"

Louise’in önerdiği son soru, duygusal bağ kurma açısından altın değerinde. Mülakatın sonunda sıcak bir tonla, 'Burada çalışmaktan siz ne keyif alıyorsunuz?' demek, karşınızdaki kişinin gözünde samimi ve insan ilişkilerine önem veren biri olarak yer etmenizi sağlar. Aynı zamanda kurum kültürü hakkında içten ve kişisel bilgi almanıza da yardımcı olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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