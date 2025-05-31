Kariyer Uzmanına Göre İş Mülakatında Sormanız Gereken 5 Kritik Soru
Mülakatlar yeterince stresliyken bir de sonunda ne izlenim bıraktığımızı kestirememek iyice zorlayıcı olabiliyor. Oysa o birkaç dakikayı iyi değerlendirmek, işi alma şansınızı ciddi şekilde artırabilir. TikTok'ta Leadwithlouise adıyla bilinen kariyer koçu Louise Thompson, bu konuda oldukça net. Sadece doğru soruları sormak bile karşınızdaki kişiyle aranızda etkili bir bağ kurabilir.
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"Bu pozisyonda başarı tam olarak neye benziyor?" sorusuyla başlayın.
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“Bu yeni bir pozisyon mu, yoksa birinin yerine mi alınıyorum?” demeyi unutmayın.
Performansınız nasıl ölçülecek, bilin.
"En çok neyi önemsiyorsunuz?" sorusu ile o anı değerlendirin.
Son dokunuş: "Siz bu şirkette çalışmayı neden seviyorsunuz?"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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