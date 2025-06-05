onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.06.2025 - 12:15

Evcil hayvanlar eve girdikleri anda tüm dengeleri değiştirebiliyor. 'Benim evimde asla!' diyen ebeveynler, kısa sürede pati dostlarının müdavimi oluyor. Önce uzaktan izliyorlar, sonra bir bakmışsınız sabah onları öperek uyandırıyorlar. Evin en çok sevileni artık ne çocuğunuz ne de siz, o küçük tüylü can! İşte herkesi güldüren o tatlı dönüşümlerden iç ısıtan kareler...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Canım kızım" diye sevdiğine kalıbımızı basabiliriz!

1. "Canım kızım" diye sevdiğine kalıbımızı basabiliriz!

2. "Güya hala onu sevmiyormuş" 😹

2. "Güya hala onu sevmiyormuş" 😹

3. "Babam ve hiç istemediği kedisi" 😻👇🏻

4. "Evde başka bir kedi daha istemiyorum demişti..." 😹

4. "Evde başka bir kedi daha istemiyorum demişti..." 😹

5. Hep "kesinlikle mutfağa girmeyecek" denilir zaten...

5. Hep "kesinlikle mutfağa girmeyecek" denilir zaten...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. "Kedimi sahiplenmek için yıllarca yalvardım, şimdi favori insanı o oldu..."

6. "Kedimi sahiplenmek için yıllarca yalvardım, şimdi favori insanı o oldu..."

7. "Asla kedi istemeyen babam ve 3 kedimiz..."

7. "Asla kedi istemeyen babam ve 3 kedimiz..."

8. "Pişman olacaksınız diyen annem şimdi köpeğimizi battaniyeye bastırmış" 😹

8. "Pişman olacaksınız diyen annem şimdi köpeğimizi battaniyeye bastırmış" 😹

9. "Annem köpeğimiz için asla koltuğa çıkmayacak diyordu" 😹

9. "Annem köpeğimiz için asla koltuğa çıkmayacak diyordu" 😹

10. WhatsApp profil fotoğrafının bu olduğuna o kadar eminiz ki! 😻

10. WhatsApp profil fotoğrafının bu olduğuna o kadar eminiz ki! 😻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Evcil hayvanlara dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın