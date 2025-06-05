"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evcil hayvanlar eve girdikleri anda tüm dengeleri değiştirebiliyor. 'Benim evimde asla!' diyen ebeveynler, kısa sürede pati dostlarının müdavimi oluyor. Önce uzaktan izliyorlar, sonra bir bakmışsınız sabah onları öperek uyandırıyorlar. Evin en çok sevileni artık ne çocuğunuz ne de siz, o küçük tüylü can! İşte herkesi güldüren o tatlı dönüşümlerden iç ısıtan kareler...

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