"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Evcil hayvanlar eve girdikleri anda tüm dengeleri değiştirebiliyor. 'Benim evimde asla!' diyen ebeveynler, kısa sürede pati dostlarının müdavimi oluyor. Önce uzaktan izliyorlar, sonra bir bakmışsınız sabah onları öperek uyandırıyorlar. Evin en çok sevileni artık ne çocuğunuz ne de siz, o küçük tüylü can! İşte herkesi güldüren o tatlı dönüşümlerden iç ısıtan kareler...
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1. "Canım kızım" diye sevdiğine kalıbımızı basabiliriz!
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2. "Güya hala onu sevmiyormuş" 😹
3. "Babam ve hiç istemediği kedisi" 😻👇🏻
4. "Evde başka bir kedi daha istemiyorum demişti..." 😹
5. Hep "kesinlikle mutfağa girmeyecek" denilir zaten...
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6. "Kedimi sahiplenmek için yıllarca yalvardım, şimdi favori insanı o oldu..."
7. "Asla kedi istemeyen babam ve 3 kedimiz..."
8. "Pişman olacaksınız diyen annem şimdi köpeğimizi battaniyeye bastırmış" 😹
9. "Annem köpeğimiz için asla koltuğa çıkmayacak diyordu" 😹
10. WhatsApp profil fotoğrafının bu olduğuna o kadar eminiz ki! 😻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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