Hayvanlar Gerçekten Konuşmamızı Anlayacak Kadar Zeki mi?
Bazen köpeğimizin bizi gerçekten anladığını hissederiz. Ya da internette bir maymunun karmaşık talimatlara nasıl yanıt verdiğini izleyip şaşar kalırız. Bu örnekler çoğaldıkça, akıllara şu soru geliyor 'Hayvanlar gerçekten bizimle iletişim kurabiliyor mu?' Bilim insanları bu sorunun peşine düşmüş durumda. Cevaplar ise net değil ama oldukça ilgi çekici.
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20. yüzyılın başlarında Almanya’da sahneye çıkan "Hans" isimli at, adeta halkın sevgilisi olmuştu.
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Hans olayından sonra araştırmacılar, primatlar, kuşlar, yunuslar ve köpekler gibi farklı türlerde hayvanların insan dilini anlayıp anlayamadığını araştırmaya başladılar.
Bir başka dikkat çeken örnek ise Kanzi isimli bonoboydu.
Ya diğer hayvanlar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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