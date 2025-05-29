Hayvanlar Gerçekten Konuşmamızı Anlayacak Kadar Zeki mi?

Çalışmalar özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda yoğunlaştı ama pek çoğu, hayvanların yalnızca taklit ettiğini düşünen bilim insanları tarafından eleştirildi. Örneğin, ünlü goril Koko yaklaşık 1.000 işaret dili sembolünü öğrenmişti ve 2.000’den fazla İngilizce kelimeyi anladığı söyleniyordu.

Ancak Koko’nun yaptığı işaretlerin bazıları anlamsızdı ve yorumları çoğunlukla eğitmenlerin kişisel değerlendirmelerine dayanıyordu. Bu yüzden Koko’nun gerçekten dili anladığı konusunda kesin bir fikir birliği oluşmadı.