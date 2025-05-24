Çinli Teknoloji Devi Evcil Hayvanların Seslerini İnsan Diline Çevirmeye Hazırlanıyor
Bazen köpeğiniz havladığında “Acaba ne demek istedi?” diye düşündüğünüz oluyor mu? Ya da kediniz miyavladığında bir şey mi anlatmaya çalıştı diye merak ediyor musunuz? Aslında bu soruların yanıtı çok uzak olmayabilir. Çünkü Çin merkezli teknoloji devi Baidu, oldukça iddialı bir sistemin patentini aldı. Şimdilik araştırma aşamasında olsa da proje fazlasıyla dikkat çekiyor.
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Kedi miyavladı, köpek havladı... Peki ya biz anlayabilirsek?
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Henüz geliştirmenin erken aşamasında olan bu sistemin, hayvanlarla tam anlamıyla konuşmamızı sağlayacağı söylenemez.
Hayvanların iletişimini çözmeye yönelik bu girişimler sadece evcil dostlarımızla sınırlı değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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