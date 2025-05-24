Çinli Teknoloji Devi Evcil Hayvanların Seslerini İnsan Diline Çevirmeye Hazırlanıyor

Onların temel ihtiyaçlarını, ruh hallerini ya da dikkat çekmek istedikleri şeyleri daha net anlamak mümkün olabilir. Zaten Baidu da bu teknolojiyi 'türler arası iletişimin doğruluğunu ve verimliliğini artırmak' amacıyla geliştirdiğini belirtiyor. Ters yönde iletişim kurmak yani insanların da hayvanlara yanıt verebilmesi henüz sistemin kapsamına dahil değil.

Daha önce hayvan iletişimi konusunda birçok ilginç deneme yapıldı. Örneğin bazı köpeklerin üzerine basarak kelimeler söylemesini sağlayan sesli düğme sistemleri YouTube’da viral olmuştu. Bu sistemlerde köpekler 'oyun zamanı' ya da 'yemek istiyorum' gibi kısa talepler oluşturabiliyordu.

Ancak eleştirmenler, köpeklerin bu düğmelere gerçekten bilinçli bir şekilde mi bastığı, yoksa sadece ödül beklentisiyle mi hareket ettikleri konusunda hala şüpheli. Diğer yandan, köpeklerin dilleri ayırt edebildiğini gösteren araştırmalar da mevcut. 2022’de Macaristan’da yapılan bir çalışmada, köpeklerin beyin aktivitelerinin tanıdık dillerde farklılaştığı gözlemlenmişti.