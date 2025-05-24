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Çinli Teknoloji Devi Evcil Hayvanların Seslerini İnsan Diline Çevirmeye Hazırlanıyor

Çinli Teknoloji Devi Evcil Hayvanların Seslerini İnsan Diline Çevirmeye Hazırlanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2025 - 12:28

Bazen köpeğiniz havladığında “Acaba ne demek istedi?” diye düşündüğünüz oluyor mu? Ya da kediniz miyavladığında bir şey mi anlatmaya çalıştı diye merak ediyor musunuz? Aslında bu soruların yanıtı çok uzak olmayabilir. Çünkü Çin merkezli teknoloji devi Baidu, oldukça iddialı bir sistemin patentini aldı. Şimdilik araştırma aşamasında olsa da proje fazlasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kedi miyavladı, köpek havladı... Peki ya biz anlayabilirsek?

Kedi miyavladı, köpek havladı... Peki ya biz anlayabilirsek?

Evcil hayvan sahiplerinin yıllardır kurduğu o klasik hayal, Baidu’nun patent başvurusuyla bir adım daha gerçeğe yaklaşmış olabilir. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yapılan başvuruya göre sistem; hayvanların çıkardığı sesleri, davranışlarını ve fizyolojik tepkilerini toplayarak analiz ediyor. 

Toplanan veriler, güçlü bir yapay zeka sistemiyle işleniyor ve hayvanın duygusal durumu ile ne anlatmak istediğine dair anlamlı çıktılar oluşturuluyor. Elbette bu sistemin amacı kedinin size 'Bugün biraz keyifsizim' demesini sağlamak değil ama örneğin aç, huzursuz ya da oyun oynamak istiyor mu bunu anlamayı mümkün kılabilir.

Henüz geliştirmenin erken aşamasında olan bu sistemin, hayvanlarla tam anlamıyla konuşmamızı sağlayacağı söylenemez.

Henüz geliştirmenin erken aşamasında olan bu sistemin, hayvanlarla tam anlamıyla konuşmamızı sağlayacağı söylenemez.

Onların temel ihtiyaçlarını, ruh hallerini ya da dikkat çekmek istedikleri şeyleri daha net anlamak mümkün olabilir. Zaten Baidu da bu teknolojiyi 'türler arası iletişimin doğruluğunu ve verimliliğini artırmak' amacıyla geliştirdiğini belirtiyor. Ters yönde iletişim kurmak yani insanların da hayvanlara yanıt verebilmesi henüz sistemin kapsamına dahil değil.

Daha önce hayvan iletişimi konusunda birçok ilginç deneme yapıldı. Örneğin bazı köpeklerin üzerine basarak kelimeler söylemesini sağlayan sesli düğme sistemleri YouTube’da viral olmuştu. Bu sistemlerde köpekler 'oyun zamanı' ya da 'yemek istiyorum' gibi kısa talepler oluşturabiliyordu. 

Ancak eleştirmenler, köpeklerin bu düğmelere gerçekten bilinçli bir şekilde mi bastığı, yoksa sadece ödül beklentisiyle mi hareket ettikleri konusunda hala şüpheli. Diğer yandan, köpeklerin dilleri ayırt edebildiğini gösteren araştırmalar da mevcut. 2022’de Macaristan’da yapılan bir çalışmada, köpeklerin beyin aktivitelerinin tanıdık dillerde farklılaştığı gözlemlenmişti.

Hayvanların iletişimini çözmeye yönelik bu girişimler sadece evcil dostlarımızla sınırlı değil.

Hayvanların iletişimini çözmeye yönelik bu girişimler sadece evcil dostlarımızla sınırlı değil.

Project CETI gibi uluslararası araştırma ekipleri, yapay zeka destekli analizlerle ispermeçet balinalarının iletişim sistemini incelemeye başladı bile. Elde edilen veriler, balinaların adeta kendilerine özgü fonetik alfabe ile anlaştıklarını gösteriyor. 

Baidu’nun projesi de bu tür çalışmalarla paralel ilerliyor ve gelecekte farklı hayvan türleriyle daha derin bağlar kurmamıza olanak tanıyabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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