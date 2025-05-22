Pasifik Okyanusu’nda 41 Gün Tek Başına Hayatta Kalan Kadın: Tami Oldham Ashcraft
Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı. Her şey yolunda gibiydi, ta ki Pasifik Okyanusu’nda aniden çıkan fırtınaya kadar. 44 metrelik Hazana adlı lüks tekne dev bir kasırganın ortasında kaldı. Richard kayboldu, Tami ise yaralı ve tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı... Gelin nasıl kurtulmuş beraber bakalım.
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İlk iki hafta boyunca her şey harikaydı. Sakin deniz ve huzurlu yolculuk, çift için adeta bir tatil gibiydi.
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Uyandığında etrafı sadece suyla çevriliydi.
Bir gün uzaklarda bir kara parçasına benzer bir şekil gördü.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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