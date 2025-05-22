Pasifik Okyanusu’nda 41 Gün Tek Başına Hayatta Kalan Kadın: Tami Oldham Ashcraft

Richard’ın güvenlik halatının teknenin dışına sarkmış olması, onun denize sürüklendiğini düşündürüyordu. Tami'nin yapacağı tek şey hayatta kalmaktı. Önce teknenin içini basan suyu boşalttı. Sonra kırık direkten ve sağlam kalan bir brandadan geçici bir yelken yaptı.

Yanında sadece bir sekstant ve kolundaki saat vardı. Bu iki aletle yönünü belirlemeye çalıştı. Alt güvertede kalan konserve yiyecekler büyük şanstı. Fıstık ezmesi ve meyve konserveleriyle beslenerek Hawaii’ye doğru yöneldi. Ama bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak çok ağır anlar yaşadı.