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Pasifik Okyanusu’nda 41 Gün Tek Başına Hayatta Kalan Kadın: Tami Oldham Ashcraft

Pasifik Okyanusu’nda 41 Gün Tek Başına Hayatta Kalan Kadın: Tami Oldham Ashcraft

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 17:04

Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı. Her şey yolunda gibiydi, ta ki Pasifik Okyanusu’nda aniden çıkan fırtınaya kadar. 44 metrelik Hazana adlı lüks tekne dev bir kasırganın ortasında kaldı. Richard kayboldu, Tami ise yaralı ve tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı... Gelin nasıl kurtulmuş beraber bakalım.

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İlk iki hafta boyunca her şey harikaydı. Sakin deniz ve huzurlu yolculuk, çift için adeta bir tatil gibiydi.

İlk iki hafta boyunca her şey harikaydı. Sakin deniz ve huzurlu yolculuk, çift için adeta bir tatil gibiydi.

Ancak 12 Ekim günü işler tersine döndü. Kategori 4 seviyesindeki Raymond Kasırgası tekneye şiddetle çarptı. Yaklaşık 12 metrelik dev dalgalar tekneyi yutarken Richard, Tami’yi alt güverteye gönderdi. 

Tami kafasına aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybetti ve yaklaşık 30 saat sonra uyandığında, Richard ortada yoktu. Teknenin direği kırılmış, yelkenler parçalanmış, radyo ve navigasyon sistemi devre dışı kalmıştı. Tekne enkaza dönmüştü ve Tami, okyanusun ortasında yalnızdı.

Uyandığında etrafı sadece suyla çevriliydi.

Uyandığında etrafı sadece suyla çevriliydi.

Richard’ın güvenlik halatının teknenin dışına sarkmış olması, onun denize sürüklendiğini düşündürüyordu. Tami'nin yapacağı tek şey hayatta kalmaktı. Önce teknenin içini basan suyu boşalttı. Sonra kırık direkten ve sağlam kalan bir brandadan geçici bir yelken yaptı. 

Yanında sadece bir sekstant ve kolundaki saat vardı. Bu iki aletle yönünü belirlemeye çalıştı. Alt güvertede kalan konserve yiyecekler büyük şanstı. Fıstık ezmesi ve meyve konserveleriyle beslenerek Hawaii’ye doğru yöneldi. Ama bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak çok ağır anlar yaşadı.

Bir gün uzaklarda bir kara parçasına benzer bir şekil gördü.

Bir gün uzaklarda bir kara parçasına benzer bir şekil gördü.

Bir gün uzaklarda bir kara parçasına benzer bir şekil gördü. Kalbinin yeniden çarpmasına neden olan bu görüntü bir gün sonra yok oldu. Tami artık hayal mi görüyor delirmeye mi başlıyor, anlayamıyordu. Bir ara başka bir ses duyduğunu sandı.

Yaklaşık 2.400 kilometre yol katettikten sonra, devasa bir Japon araştırma gemisiyle karşılaştı. Gerçekten kurtulmuştu. Hawaii’ye ulaştığında gözyaşlarına boğuldu. Travmayı atlatması yıllar sürdü. Uykularında denizde kaybolduğunu görmeye devam etti. Nişanlısının anısına yüzüğünü bir güle bağlayıp denize bıraktı. Okuma yetisini geri kazandığında, yaşadıklarını yazmaya başladı. Bu notlar daha sonra “Red Sky in Mourning” adlı kitaba dönüştü. Kitap ise 'Adrift' filmiyle beyaz perdeye taşındı. Gerçek hayatta Richard hayatını kaybetmişti ama filmde onunla birlikte hayatta kalmıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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