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Gerçek Olmayan Bir Havalimanını 242 Milyon Dolara Satan Adam: Emmanuel Nwude

Gerçek Olmayan Bir Havalimanını 242 Milyon Dolara Satan Adam: Emmanuel Nwude

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 14:23

Bugün dolandırıcılıkları gerçekleştirmek zor olsa da 90’lı yıllar bambaşkaydı. O dönem Emmanuel Nwude isimli bir adam, sahte bir havalimanı hikayesiyle Brezilya’nın büyük bankalarından birini kandırdı. Hedefindeki kişi ise banka müdürüydü ve teklif cazipti. Sahte belgeler, uydurma yetkililer ve bolca ikna gücü bu büyük yalanı mümkün kıldı. Sonunda sadece banka değil, dolandırıcının kendisi de tarihe geçti...

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1995 ile 1998 yılları arasında Emmanuel Nwude, Brezilya’daki Banco Noroeste’nin müdürü Nelson Sakaguchi’yi hayali bir havalimanı yatırımına ikna etti.

1995 ile 1998 yılları arasında Emmanuel Nwude, Brezilya’daki Banco Noroeste’nin müdürü Nelson Sakaguchi’yi hayali bir havalimanı yatırımına ikna etti.

Planı oldukça zekiceydi, Nijerya Merkez Bankası Başkanı kılığına girdi ve Abuja'da yapılacak büyük bir havalimanı için yatırım fırsatı sundu. Bu sahte yatırım karşılığında Sakaguchi’ye 10 milyon dolarlık kişisel komisyon teklif edildi. Dönemin ekonomik koşulları da bu hikayeyi inandırıcı kılınca, Sakaguchi teklifi kabul etti. 

Kısa sürede milyonlarca dolar aktarılmaya başlandı, hatta paranın büyük kısmı nakit olarak el değiştirdi. Sonunda banka, 191 milyonu nakit olmak üzere tam 242 milyon dolar kaybetti.

Sakaguchi, yılların bankacısıydı ama bu seferki teklif tüm profesyonelliğini devre dışı bıraktı.

Sakaguchi, yılların bankacısıydı ama bu seferki teklif tüm profesyonelliğini devre dışı bıraktı.

Nwude, bizzat Londra’ya gitti ve Sakaguchi ile sahte yetkililer eşliğinde görüşme yaptı. O gün karşısında gerçekten Merkez Bankası Başkanı Paul Ogwuma olduğunu sanan Sakaguchi, yatırımın yasal ve güvenli olduğuna inandı. Havalimanı inşaatı gibi gerçekçi görünen bir yalan, ekonomik büyüme yaşayan Nijerya’nın tam da böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu düşündürüyordu. 

Belgeler, kimlikler, yatırım planları yani kısaca her şey profesyonelce hazırlanmıştı. Sakaguchi'nin güveni, bu sahte detaylarla kolayca kazanıldı ve sonunda bankanın kasası boşaldı.

İşlerin rengi; Banco Santander'in, Banco Noroeste'yi satın almak istemesiyle değişti.

İşlerin rengi; Banco Santander'in, Banco Noroeste'yi satın almak istemesiyle değişti.

İki bankanın yaptığı ortak kurul toplantısında, banka sermayesinin önemli bir kısmının Cayman Adaları’ndaki şüpheli bir hesaba gittiği fark edildi. Bu yüklü miktarın izini süren yetkililer, dolandırıcılığın boyutunu ortaya çıkardı. Nijerya’da kurulan ekonomik suçlarla mücadele komisyonu devreye girdi ve Nwude ile birlikte dört kişi daha yakalandı. 

Dava süreci kolay geçmedi; tehditler, rüşvet girişimleri, ikinci tutuklamalar ve sonunda Sakaguchi’nin verdiği kritik ifadeyle Nwude suçunu kabul etti. 25 yıl hapis cezası aldı ancak cezaların birleştirilmesiyle yalnızca beş yıl yattı. Sahte yatırım nedeniyle milyonlarca dolar kaybeden banka çökerken hem Nwude hem de Sakaguchi yargılanarak cezalarını çekti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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