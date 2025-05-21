Gerçek Olmayan Bir Havalimanını 242 Milyon Dolara Satan Adam: Emmanuel Nwude

Planı oldukça zekiceydi, Nijerya Merkez Bankası Başkanı kılığına girdi ve Abuja'da yapılacak büyük bir havalimanı için yatırım fırsatı sundu. Bu sahte yatırım karşılığında Sakaguchi’ye 10 milyon dolarlık kişisel komisyon teklif edildi. Dönemin ekonomik koşulları da bu hikayeyi inandırıcı kılınca, Sakaguchi teklifi kabul etti.

Kısa sürede milyonlarca dolar aktarılmaya başlandı, hatta paranın büyük kısmı nakit olarak el değiştirdi. Sonunda banka, 191 milyonu nakit olmak üzere tam 242 milyon dolar kaybetti.