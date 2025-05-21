Gerçek Olmayan Bir Havalimanını 242 Milyon Dolara Satan Adam: Emmanuel Nwude
Bugün dolandırıcılıkları gerçekleştirmek zor olsa da 90’lı yıllar bambaşkaydı. O dönem Emmanuel Nwude isimli bir adam, sahte bir havalimanı hikayesiyle Brezilya’nın büyük bankalarından birini kandırdı. Hedefindeki kişi ise banka müdürüydü ve teklif cazipti. Sahte belgeler, uydurma yetkililer ve bolca ikna gücü bu büyük yalanı mümkün kıldı. Sonunda sadece banka değil, dolandırıcının kendisi de tarihe geçti...
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1995 ile 1998 yılları arasında Emmanuel Nwude, Brezilya’daki Banco Noroeste’nin müdürü Nelson Sakaguchi’yi hayali bir havalimanı yatırımına ikna etti.
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Sakaguchi, yılların bankacısıydı ama bu seferki teklif tüm profesyonelliğini devre dışı bıraktı.
İşlerin rengi; Banco Santander'in, Banco Noroeste'yi satın almak istemesiyle değişti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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