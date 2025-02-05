Matematik Sorularına Doğru Cevap Verdiği İddia Edilen At: Akıllı Hans'ın Akıl Almaz Hikayesi

Bir atın matematik sorularına doğru cevap verebildiğini söyleseler inanır mıydınız? 20. yüzyılın başlarında Almanya’da yaşayan Akıllı Hans adlı bir at tam da bu yüzden ünlü oldu. İnsanlar, onun toplama ve çıkarma gibi işlemleri yapabildiğini düşündü. Hans, kısa sürede büyük bir ilgi topladı ve herkes onun zekasına hayran kaldı. Ama işler göründüğü kadar basit değildi…