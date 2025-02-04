Gerçek Hayatta The Boys: Bilim İnsanlarının Bile Açıklamakta Zorlandığı Özelliklere Sahip 5 Kişi

Süper kahraman filmleri izlerken “Keşke ben de uçabilsem!” ya da “Görünmez olsam hayat ne kolay olurdu!” diye düşündüğümüz olmuştur. Ancak gerçek hayatta bu güçlere sahip olmanın mümkün olmadığını sanıyorsanız, bir kez daha düşünün. Çünkü bazı insanlar gerçekten süper güçlere sahip ve bu durum bilim dünyasını bile şaşkına çeviriyor!