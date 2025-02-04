Gerçek Hayatta The Boys: Bilim İnsanlarının Bile Açıklamakta Zorlandığı Özelliklere Sahip 5 Kişi
Gerçek Hayatta The Boys: Bilim İnsanlarının Bile Açıklamakta Zorlandığı Özelliklere Sahip 5 Kişi
Süper kahraman filmleri izlerken “Keşke ben de uçabilsem!” ya da “Görünmez olsam hayat ne kolay olurdu!” diye düşündüğümüz olmuştur. Ancak gerçek hayatta bu güçlere sahip olmanın mümkün olmadığını sanıyorsanız, bir kez daha düşünün. Çünkü bazı insanlar gerçekten süper güçlere sahip ve bu durum bilim dünyasını bile şaşkına çeviriyor!
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1. 45 yaşındaki Amerikalı Daniel Browning Smith, “The Rubberboy” yani “Lastik Çocuk” lakabıyla tanınıyor. Onu özel kılan şey ise tarihin en esnek insanı olarak anılması!
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Smith, yedi Guinness Dünya Rekoru’na sahip ve bu rekorlar arasında kilitli bir deli gömleğine en hızlı giren kişi olmak bile var. Hatta tüm vücudunu ipi çıkarılmış bir tenis raketinin içinden geçirebiliyor!
Bilim insanları, Daniel’ın snekliğini hipermobil Ehlers-Danlos sendromu adı verilen bir hastalıkla açıklıyor. Bu hastalık, eklemlerinin gevşek ve cildinin esnek olmasına neden oluyor. Ancak süper güç, onun için tamamen iyi sayılmaz.
2. 38 yaşındaki Rus kadın Natasha Demkina, insanların vücutlarının içine bakabildiğini iddia ediyor. Evet, doğru duydunuz: Tıpkı Superman gibi, X-ray gözlere sahip olduğunu söylüyor!
Tabii ki uzmanlar bu iddiaya oldukça şüpheyle yaklaşıyor. Ancak Natasha, katıldığı testlerde bazı kişilerin tıbbi durumlarını doğru bir şekilde teşhis etmiş.
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3. Vietnamlı çiftçi Ngoc Thai, tam 1962 yılından beri uyuyamadığını iddia ediyor! Ailesi, arkadaşları ve komşuları da Ngoc Thai’nin hiç uyumadığına dair şahitlik ediyor.
Kendisi ise enerjisini yeşil çay ve pirinç şarabından aldığını söylüyor. YouTuber Drew Binsky ile yaptığı bir röportajda, aslında uyumak istediğini ama bunun mümkün olmadığını belirtiyor.
4. İngiliz sanatçı Stephen Wiltshire, muhtemelen dünyanın en güçlü hafızasına sahip. Bir manzaraya yalnızca bir kez baktıktan sonra, o görüntüyü en ince detayına kadar hafızasına kazıyıp kağıda dökebiliyor.
Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin silüetlerini ve binalarını bir bakışta ezberleyip çizebilen Stephen, inanılmaz bir sanat yeteneğine de sahip.
5. 65 yaşındaki Wim Hof, soğuğa dayanıklılığıyla tanınıyor ve bu yüzden “Buz Adam” lakabını almış. Kendisi, buzun altındaki en uzun mesafe yüzme ve buzla temas halinde en uzun süre kalma gibi Guinness Dünya Rekorları’na sahip.
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Hof, inanılmaz dayanıklılığını soğuk suya maruz kalma ve nefes egzersizlerine borçlu olduğunu söylüyor. Hatta bu yöntemlerin sağlığı iyileştirdiğini iddia ediyor. Ancak bilim dünyası bu konuda ikiye bölünmüş durumda.
Peki ya siz? Bir süper gücünüz olsun ister miydiniz? Ya da belki zaten farkında olmadan özel bir yeteneğiniz vardır!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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