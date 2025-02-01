Tıpkı X-Ray Gibi İnsanların İç Organlarını Gördüğünü İddia Eden Kadın: Natasha Demkina
Tıpkı X-Ray Gibi İnsanların İç Organlarını Gördüğünü İddia Eden Kadın: Natasha Demkina
2004 yılında, henüz 17 yaşındayken medyanın ilgisini çeken Natasha Demkina, insan bedenlerinin içini görebildiğini iddia etti. Üstelik bazı teşhisleri doğru çıkarken, bazıları ise bilim insanlarını şüpheye düşürdü. Peki, gerçekten böyle bir yeteneğe sahip olabilir mi?
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Her şey bir televizyon programıyla başladı. Natasha, 2004 yılında İngiltere’de ITV kanalında yayınlanan This Morning programına konuk oldu. Canlı yayında sunucu Fern Britton’ın ayak bileğindeki ağrıyı fark etti
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Programın doktoru Chris Steele’e de böbrekleri, midesi ve pankreasıyla ilgili bazı tahminlerde bulundu. Ancak Steele, sonrasında yaptırdığı tıbbi testlerde hiçbir sağlık sorunu olmadığını öğrendi.
Aynı yıl, Natasha bilim insanları tarafından bir dizi deneye tabi tutuldu. Burada 'X-ray görüşü' yeteneğini kanıtlaması bekleniyordu. Ancak yapılan testlerde, teşhislerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
Paranormal araştırmacı ve psikolog Richard Wiseman, Natasha’nın bazı teşhisleri hakkında şüpheliydi: "Ona inanmamak için birçok sebep var, ama aynı zamanda şüpheyi sürdüren bazı şeyler de var."
Wiseman’a göre Natasha’nın insanları analiz etme konusunda sezgisel bir yeteneği olabilirdi. Ancak yapılan testlerde, kişilerin en büyük sağlık problemini asla doğru tahmin edememesi, iddiayı desteklemiyordu.
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Tüm bu testlere ve şüphelere rağmen Natasha, kendisine başvuran insanlara belirli bir ücret karşılığında danışmanlık yapmaya devam etti.
Ancak bilim insanları, X-ray görüşünün gerçek olup olmadığı konusunda hala kesin bir kanıt sunabilmiş değil. Gerçek mi, yoksa iyi bir gözlem yeteneği mi? Yanıtı hala belirsiz...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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