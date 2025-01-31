Neden Bazen İstemsizce de Olsa Dilimizin Altından Tükürük Fışkırır?
Neden Bazen İstemsizce de Olsa Dilimizin Altından Tükürük Fışkırır?
Bazen farkında olmadan, bazen ise tamamen istemsizce, dilimizin altından tükürük fışkırır. Peki ama bu tuhaf durum nasıl gerçekleşiyor? Özellikle son zamanlarda yabancıların TikTok'ta epeyce denediği bu durum, kabul edelim biraz iğrenç ancak ilgi çekici. Hadi bilimsel açıklamasına bakalım!
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Tükürük fışkırtmak, tıpkı bir yılanın zehir fırlatması gibi dilin altındaki tükürük bezlerinden aniden sıvı fışkırmasıdır. Bu olay, TikTok gibi platformlarda "insan vücudunun en ilginç yeteneklerinden biri" olarak popüler hale gelmiş durumda.
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Hatta yapılan bazı araştırmalara göre, insanların yaklaşık %35’i bunu istemsizce yapabiliyor! Daha da ilginci, %1’lik bir kesim bu olayı bilinçli olarak gerçekleştirebiliyor.
Peki neden böyle fışkırıyor? Ağzımızda toplamda üç büyük tükürük bezi var ancak asıl kaynağı, dilimizin altındaki sublingual ve submandibular bezler.
Bu bezler, yemek yememize ve yediklerimizi yutmamıza yardımcı olmak için tükürük üretir. Ancak bazen, bu tükürük kanallarında sıvı birikir ve dilimizi belirli bir şekilde hareket ettirdiğimizde, iç basınç artarak sıvının aniden dışarı fırlamasına neden olur.
Her ne kadar bu olay istemsizce gerçekleşse de bazı insanlar belirli yöntemlerle "yeteneklerini" geliştirebiliyor.
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Özellikle limon gibi asidik yiyecekler tüketmek veya çok fazla tükürük salgılamaya neden olan yiyecekler yemek, daha sık yaşanmasını sağlayabilir.
Eğer bir gün ağzınızdan aniden tükürük fışkırırsa, bilin ki tamamen normal!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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