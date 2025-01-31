Neden Bazen İstemsizce de Olsa Dilimizin Altından Tükürük Fışkırır?

Bazen farkında olmadan, bazen ise tamamen istemsizce, dilimizin altından tükürük fışkırır. Peki ama bu tuhaf durum nasıl gerçekleşiyor? Özellikle son zamanlarda yabancıların TikTok'ta epeyce denediği bu durum, kabul edelim biraz iğrenç ancak ilgi çekici. Hadi bilimsel açıklamasına bakalım!