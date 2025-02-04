8 Günlük Görev İçin Uzaya Gitti, 8 Aydır Dönemiyor: NASA Astronotunun Vücudunda Şimdiden Değişimler Başladı!

NASA astronotları Suni Williams ve Barry Wilmore, sadece 8 gün sürecek bir görev için uzaya gitmişlerdi. Ancak aradan 8 ay geçti ve hala Dünya’ya dönemiyorlar. Peki, bu uzun süre uzayda kalmak vücutlarını nasıl etkiliyor? Gelin astronotun kendi ağzından dinleyelim.