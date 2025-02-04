8 Günlük Görev İçin Uzaya Gitti, 8 Aydır Dönemiyor: NASA Astronotunun Vücudunda Şimdiden Değişimler Başladı!
8 Günlük Görev İçin Uzaya Gitti, 8 Aydır Dönemiyor: NASA Astronotunun Vücudunda Şimdiden Değişimler Başladı!
NASA astronotları Suni Williams ve Barry Wilmore, sadece 8 gün sürecek bir görev için uzaya gitmişlerdi. Ancak aradan 8 ay geçti ve hala Dünya’ya dönemiyorlar. Peki, bu uzun süre uzayda kalmak vücutlarını nasıl etkiliyor? Gelin astronotun kendi ağzından dinleyelim.
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NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams, 5 Haziran’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na sadece 8 günlük bir görev için gönderildi. Fakat onları taşıyan uzay aracında tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle geri dönüşleri ertelendi.
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Başlangıçta sadece bir ay daha kalmaları planlanan astronotlar, şimdi neredeyse 8 aydır uzaydalar ve en erken Mart ayında dönmeleri bekleniyor. Bu durum, Williams'ın kendi sözleriyle “biraz şok edici” olmuş.
Suni Williams, eski lisesindeki öğrencilere verdiği bir röportajda, uzayda bu kadar uzun süre kalmanın beklenmedik etkilerini anlattı. “Yürümeyi hatırlamaya çalışıyorum,” diyen Williams, uzayda hareket etmenin yüzme ya da uçma gibi olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:
"Uzun süredir buradayım ve yürümeyi hatırlamak zorlaşıyor. Yürümek yok, oturmak yok, uzanmak yok. Buna gerek bile duymuyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp olduğunuz yerde süzülmek yeterli."
Vücudun ağırlıksız ortamda bu kadar uzun süre kalması, kas ve kemik yapısında zayıflamalara neden olabiliyor. Ayrıca yer çekimsiz ortamda denge ve koordinasyon yetileri de zamanla körelebiliyor.
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Fiziksel zorlukların yanı sıra, uzayda bu kadar uzun süre kalmak astronotların psikolojisini de etkiliyor. Williams, ailesinden uzak kalmanın özellikle zor olduğunu dile getiriyor.
Her ne kadar sık sık iletişim kursalar da bu kadar uzun süre uzayda kalmanın getirdiği yalnızlık ve Dünya'dan uzak olma hissi, görevde planlanmayan bir zorluk olarak ortaya çıkmış durumda.
Peki dönüşleri ne zaman olacak? Astronotların en erken Mart ayında Dünya’ya dönmeleri bekleniyor. Ancak süre daha da uzayabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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