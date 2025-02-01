La Casa de Papel'i Aratmıyor: Yeraltından 78 Metrelik Tünel Kazarak 3,5 Ton Para Kaçıran Hırsızlar

Soygun dendiğinde aklınıza maskeli adamlar, baskınlar ve panik içinde bağıran banka çalışanları mı geliyor? Ancak 2005 yılında Fortaleza’da gerçekleşen bu olay, bildiğiniz tüm banka soygunlarından çok farklıydı… Hırsızlar, yeraltına tam 78 metrelik bir tünel kazdı ve Banco Central’den tam 160 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 3,5 ton nakit) çaldı. Peki, planlanmış soygun nasıl gerçekleşti?