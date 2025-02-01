La Casa de Papel'i Aratmıyor: Yeraltından 78 Metrelik Tünel Kazarak 3,5 Ton Para Kaçıran Hırsızlar
La Casa de Papel'i Aratmıyor: Yeraltından 78 Metrelik Tünel Kazarak 3,5 Ton Para Kaçıran Hırsızlar
Soygun dendiğinde aklınıza maskeli adamlar, baskınlar ve panik içinde bağıran banka çalışanları mı geliyor? Ancak 2005 yılında Fortaleza’da gerçekleşen bu olay, bildiğiniz tüm banka soygunlarından çok farklıydı… Hırsızlar, yeraltına tam 78 metrelik bir tünel kazdı ve Banco Central’den tam 160 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 3,5 ton nakit) çaldı. Peki, planlanmış soygun nasıl gerçekleşti?
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Fortaleza’daki Banco Central şubesine yapılan bu soygunun arkasında, sıradan bir çete değil, matematik, mühendislik ve kazı konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip vardı.
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Soygundan üç ay önce, şehir merkezinde dükkan kiraladılar ve burayı sözde bir peyzaj şirketi olarak gösterdiler.
Dışarıdan bakıldığında her şey normaldi. Tabelalarında "Çim ve Bitki Satışı Yapılır" yazıyordu ve içeride gerçekten de bazı bitkiler ve saksılar bulunuyordu. Ancak perde arkasında, bambaşka bir operasyon yürütülüyordu…
Hırsızlar, bankanın kasasına ulaşmak için 78 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğinde bir tünel kazdı. Bu tünel ahşap desteklerle güçlendirilmiş, içeriden aydınlatılmış ve havalandırma sistemiyle donatılmıştı.
Komşular, işçilerin her gün kamyonlarla toprak taşıdığını gördü ancak bunun peyzaj şirketinin normal faaliyetleri olduğunu düşündüler.
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Hiç kimse, aslında kazılan toprağın banka soygunu için açılan dev bir tünelden çıktığını anlamadı. 6 Ağustos 2005 günü, ekip aylar süren hazırlıklarının meyvesini aldı.
Tünelin sonundaki 1,1 metre kalınlığındaki çelik takviyeli beton duvarı delerek bankanın kasasına ulaştılar.
Bankanın içinde bulunan 50 Real’lik banknotları taşıyan 5 büyük konteyneri boşalttılar. Toplamda 160 milyon Brezilya Reali çalındı. Üstelik bu paralar numaralandırılmamış eski banknotlardan oluştuğu için iz sürmek neredeyse imkansızdı.
Soyguncular, alarm sistemlerini atlatmayı başardı ve güvenlik kameralarına yakalanmadı. Banka, soyulduğunu ancak pazartesi sabahı mesai başladığında fark etti!
Brezilya polisi, soygunun ardından yoğun bir soruşturma başlattı. Çete üyelerinden bazıları kaçırılıp fidye için rehin alındı, bazıları ise öldürüldü.
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Efsanevi banka soygunu, Netflix'in "3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central" adlı belgeseline konu oldu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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