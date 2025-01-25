Yalnızca Patates Yiyerek Bir Yıl Geçiren Adamın Sene Sonundaki Sonuçlarını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Çoğu diyet genelde açlık hissi, yasak listeleri ve sürekli mutsuzlukla doludur. Ama bir adam yalnızca patates yiyerek tüm bu kuralları adeta hiçe saydı. Andrew Taylor’ın bir yıl süren “patates diyeti” hayatını nasıl değiştirdi? Gelin beraber bakalım!