Yalnızca Patates Yiyerek Bir Yıl Geçiren Adamın Sene Sonundaki Sonuçlarını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Yalnızca Patates Yiyerek Bir Yıl Geçiren Adamın Sene Sonundaki Sonuçlarını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
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Andrew Taylor gıda bağımlılığıyla mücadele ederken oldukça sıra dışı bir şekilde bir yıl boyunca sadece patates yeme kararı aldı.
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Diyete başladığında 151.7 kilogram olan Taylor, bu süreçte hiçbir başka gıdaya dokunmadı. Ana motivasyonu ise yemekle olan sağlıksız bağını yeniden yapılandırmaktı.
“Patates diyeti” kulağa basit gelse de Taylor bunu ciddiyetle uyguladı. Çoğunlukla haşlanmış patates yerken, zaman zaman tatlı patates çeşitlerine de yer verdi.
Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı! Andrew, bir yılın sonunda tam 50 kilogram verdi. 151.7 kilogramdan 98.5 kiloya düşen Taylor, bu sürecin hayatını tamamen değiştirdiğini söylüyor.
Kilo kaybı bir yana, Andrew bu süreçte daha önce mücadele ettiği klinik depresyon ve anksiyetede de büyük bir azalma yaşadı.
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Yemekle olan bağını yeniden inşa eden Taylor, diyetin kendisine mental olarak da büyük bir katkı sağladığını belirtti.
Taylor’ın açıklamalarına göre, patates diyetiyle günlük demir ihtiyacının %600’ünü, C vitamini ihtiyacının %400’ünü ve bol miktarda lif almayı başardı.
Ancak doktorlar, bu diyetin çinko, B12 ve omega-3 gibi hayati besinler açısından eksik kalabileceğini vurguluyor.
Siz siz olun bu diyeti doktorunuza danışmadın denemeye kalkışmayın çünkü Taylor, diyeti boyunca düzenli kan testi yaptırarak sağlığını yakından takip etmiş ve gerekirse takviye almaktan çekinmemiş.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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