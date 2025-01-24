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Mideniz Kaldırmayacak: Antik Roma'da İnsanların Yediği Birbirinden Garip Yiyecekler

Mideniz Kaldırmayacak: Antik Roma'da İnsanların Yediği Birbirinden Garip Yiyecekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 17:31

Antik Roma yemeği denilince aklınıza ne geliyor? Şarap mı, makarna mı yoksa daha şaşalı bir yemek mi? Eğer böyle şeyler aklınıza geliyorsa üzgünüz... Çünkü birazdan öğreneceğiniz bilgilerle biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklığını bırakın, mideniz kalkabilir! Gelin bakalım...

1. Domuz Rahmi

1. Domuz Rahmi

Antik Romalılar için domuz rahmi, bir statü göstergesi ve lüks bir tat olarak sofralarda yer alıyordu. İdeal lezzet için doğurmamış dişi domuzların rahimleri tercih ediliyordu. Bu ilginç yemek genellikle bal, nane, sirke ve çeşitli baharatlarla marine edilip fırınlanıyordu.

2. Papağan ve Flamingo Eti

2. Papağan ve Flamingo Eti

Romalı elitlerin sofralarını süsleyen bir diğer garip lezzet ise egzotik kuşlardı. Papağan, flamingo ve hatta tavus kuşu gibi nadir bulunan hayvanlar, Romalı zenginlerin favorisiydi. Özellikle İmparator Elagabalus, büyük ziyafetlerinde papağan kafaları ve flamingo eti servis ederdi.

3. Fındık Fareleri

3. Fındık Fareleri

Bugün zararlı olarak görülen fareler, Antik Roma’da birer lezzet kaynağıydı. Dormice adı verilen fareler, önce özel kaplarda beslenir ve iyice yağlandırılırdı. Daha sonra bu fareler, baharatlarla doldurulup kızartılırdı.

4. Garum: Fermente Balık Sosu

4. Garum: Fermente Balık Sosu

Romalıların ketçabı olarak bilinen garum, aslında fermente edilmiş balık bağırsaklarından yapılan bir sostu. Garum, yalnızca zengin sofralarında değil, sıradan halkın yemeklerinde de kullanılırdı. Ancak kaliteli bir garum oldukça pahalıydı.

5. Tavus Kuşu

5. Tavus Kuşu

Tavus kuşu, Antik Roma’nın lüks sofralarının en gözde yiyeceklerinden biriydi. Etinin yanı sıra tavus kuşu dili de zengin sofraların vazgeçilmeziydi. Apicius’un tariflerinde, bu egzotik etin farklı baharatlarla marine edilip uzun süre pişirildiği anlatılır.

6. Zürafa ve Deve Eti

6. Zürafa ve Deve Eti

Pompeii’de yapılan kazılarda, bir restoranın atık sisteminde bir zürafa kemiği keşfedildi. Kesik izleri bulunan bu kemik, hayvanın yemek olarak kullanıldığını gösteriyor. Aynı şekilde deve eti de dönem dönem Romalıların sofralarında yer aldı.

7. Yunus ve Deniz Kestanesi

7. Yunus ve Deniz Kestanesi

Romalılar deniz ürünlerini çok severdi ancak yunus eti günümüzde pek alışılmadık bir seçenek. Yunus eti, çeşitli baharatlarla köfteye dönüştürülerek servis edilirdi. Deniz kestanesi ise çiğ ya da bal ve yumurta ile doldurularak tüketilirdi.

8. Gelincik

8. Gelincik

Gelincik eti, Antik Roma’da yalnızca yemek değildi. Aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak görülüyordu. Pliny the Elder’a göre, gelinciğin beyni kurutulup içeceklere karıştırıldığında epilepsiye iyi geldiği düşünülüyordu.

9. Kuzu Beyni

9. Kuzu Beyni

Kuzunun beyni, Antik Roma mutfağında sıkça kullanılan bir malzemeydi. Apicius’un tariflerinden birinde, kuzu beyni, yumurta, gül yaprakları ve baharatlarla harmanlanarak bir tür jöle haline getirilirdi. Jöle, soğutularak servis edilirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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