Mideniz Kaldırmayacak: Antik Roma'da İnsanların Yediği Birbirinden Garip Yiyecekler

Antik Roma yemeği denilince aklınıza ne geliyor? Şarap mı, makarna mı yoksa daha şaşalı bir yemek mi? Eğer böyle şeyler aklınıza geliyorsa üzgünüz... Çünkü birazdan öğreneceğiniz bilgilerle biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklığını bırakın, mideniz kalkabilir! Gelin bakalım...