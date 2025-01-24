Mideniz Kaldırmayacak: Antik Roma'da İnsanların Yediği Birbirinden Garip Yiyecekler
Mideniz Kaldırmayacak: Antik Roma'da İnsanların Yediği Birbirinden Garip Yiyecekler
Antik Roma yemeği denilince aklınıza ne geliyor? Şarap mı, makarna mı yoksa daha şaşalı bir yemek mi? Eğer böyle şeyler aklınıza geliyorsa üzgünüz... Çünkü birazdan öğreneceğiniz bilgilerle biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklığını bırakın, mideniz kalkabilir! Gelin bakalım...
1. Domuz Rahmi
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2. Papağan ve Flamingo Eti
3. Fındık Fareleri
4. Garum: Fermente Balık Sosu
5. Tavus Kuşu
6. Zürafa ve Deve Eti
7. Yunus ve Deniz Kestanesi
8. Gelincik
9. Kuzu Beyni
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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