Türkiye'nin Sayısal 500.'sü Genç İş Bulamayınca İsyan Etti: “6 Senedir Çalışıyorum, Bu mu Karşılığı?”

Türkiye'de işsizlik, genç mezunların en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Sayısalda Türkiye 500.'sü olan bir genç, iş bulamayınca sosyal medyada içini döktü. Tüm çabalarına rağmen 4 aydır iş bulamayan genç, hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.