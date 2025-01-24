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Türkiye'nin Sayısal 500.'sü Genç İş Bulamayınca İsyan Etti: “6 Senedir Çalışıyorum, Bu mu Karşılığı?”

Türkiye'nin Sayısal 500.'sü Genç İş Bulamayınca İsyan Etti: “6 Senedir Çalışıyorum, Bu mu Karşılığı?”

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 14:28

Türkiye'de işsizlik, genç mezunların en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Sayısalda Türkiye 500.'sü olan bir genç, iş bulamayınca sosyal medyada içini döktü. Tüm çabalarına rağmen 4 aydır iş bulamayan genç, hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

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Başarılarla dolu bir özgeçmiş ama işsizlik yine de kapıda... Reddit'te r/UniversityTR subreddit'inde içini döken genç, iş bulma sürecini anlatarak duygularımıza tercüman oldu.

Başarılarla dolu bir özgeçmiş ama işsizlik yine de kapıda... Reddit'te r/UniversityTR subreddit'inde içini döken genç, iş bulma sürecini anlatarak duygularımıza tercüman oldu.

Kendisinin söylediğine göre Türkiye’nin sayısal 500.'sü olan genç, Endüstri Mühendisliği bölümünden tam burslu olarak mezun oldu. Üstelik sadece derslerinde değil, sosyal ve profesyonel alanlarda da oldukça aktif bir öğrenim hayatı geçirdi.

Kendisinin söylediğine göre Türkiye’nin sayısal 500.'sü olan genç, Endüstri Mühendisliği bölümünden tam burslu olarak mezun oldu. Üstelik sadece derslerinde değil, sosyal ve profesyonel alanlarda da oldukça aktif bir öğrenim hayatı geçirdi.

İş Analitiği yan dalı, C2 seviyesinde İngilizce bilgisi, 3.0 üzeri GPA’sı, Teknofest deneyimi, yurtdışı Erasmus stajı ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinde part-time iş deneyimi…

İş Analitiği yan dalı, C2 seviyesinde İngilizce bilgisi, 3.0 üzeri GPA’sı, Teknofest deneyimi, yurtdışı Erasmus stajı ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinde part-time iş deneyimi…

Ancak tüm bu çabalara rağmen, mezuniyetinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala iş bulamıyor.

Mezuniyet sonrası Ankara ve İstanbul’daki iş fırsatlarını değerlendiren genç, LinkedIn üzerinden yaptığı başvuruların sayısının 300’e yaklaştığını belirtiyor.

Mezuniyet sonrası Ankara ve İstanbul’daki iş fırsatlarını değerlendiren genç, LinkedIn üzerinden yaptığı başvuruların sayısının 300’e yaklaştığını belirtiyor.
bpb-eu-w2.wpmucdn.com

Birçok mülakatta son aşamaya gelmesine rağmen kendisine herhangi bir gerekçe sunulmadan “olumsuz” dönüş yapıldığını söylüyor. “Mock interview” (deneme mülakatları) ve kariyer kulüplerindeki aktif rolü sayesinde profesyonel bir iletişim becerisi geliştirdiğini ifade etse de sonuçlar değişmiyor.

Birçok mülakatta son aşamaya gelmesine rağmen kendisine herhangi bir gerekçe sunulmadan “olumsuz” dönüş yapıldığını söylüyor. “Mock interview” (deneme mülakatları) ve kariyer kulüplerindeki aktif rolü sayesinde profesyonel bir iletişim becerisi geliştirdiğini ifade etse de sonuçlar değişmiyor.
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E insan haliyle “torpil” kültürünün olup olmadığını sorguluyor. Çünkü biliyorsunuz ki son yıllarda gençler arasında işsizlik epey artmış durumda. Ghost yani hayalet ilanlar da bu durumun cabası...

E insan haliyle “torpil” kültürünün olup olmadığını sorguluyor. Çünkü biliyorsunuz ki son yıllarda gençler arasında işsizlik epey artmış durumda. Ghost yani hayalet ilanlar da bu durumun cabası...

Son olarak genç yaşadığı süreci şu sorularla özetliyor: “6 senedir eşek gibi çalışıyorum, bu mu emeğimin karşılığı? Eğer durum böyleyse, neyle mücadele ediyoruz?”

Son olarak genç yaşadığı süreci şu sorularla özetliyor: “6 senedir eşek gibi çalışıyorum, bu mu emeğimin karşılığı? Eğer durum böyleyse, neyle mücadele ediyoruz?”

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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