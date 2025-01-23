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Yaşam
Çocuğunun Oyuncak Robotunu Sattığına Bin Pişman Olan Satıcının Takdire Şayan Çabası

Çocuğunun Oyuncak Robotunu Sattığına Bin Pişman Olan Satıcının Takdire Şayan Çabası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 16:29

Bir oyuncak robot, bir anne, bir satılık ilanı ve geri dönüşü olmayan kararlar… Sosyal medyada kahkaha tufanı estiren olayda oyuncak robotun eski sahibinin pişmanlık dolu mesajları gündem oldu!

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Hiç bir eşyanızı sattıktan sonra pişmanlık yaşadınız mı? Ya da daha kötüsü çocuğunuzun bir eşyasını satıp sonrasında onu geri almaya çalıştınız mı? Bu minik kriz sosyal medyada çok konuşuldu.

Hiç bir eşyanızı sattıktan sonra pişmanlık yaşadınız mı? Ya da daha kötüsü çocuğunuzun bir eşyasını satıp sonrasında onu geri almaya çalıştınız mı? Bu minik kriz sosyal medyada çok konuşuldu.

Çocuğunun Arçelik Çelik oyuncak robotunu ikinci el olarak satan bir anne satışı gerçekleştirdikten hemen sonra pişmanlık yaşamaya başladı. Twitter’da bir kullanıcı arkadaşının başına gelen bu tuhaf ama bir o kadar da komik olayı paylaşarak gündem oldu. ''Arkadaşımın başına gelene bakar mısınız, nefesim kesildi” diyerek WhatsApp konuşmalarını paylaştı.

Çocuğunun Arçelik Çelik oyuncak robotunu ikinci el olarak satan bir anne satışı gerçekleştirdikten hemen sonra pişmanlık yaşamaya başladı. Twitter’da bir kullanıcı arkadaşının başına gelen bu tuhaf ama bir o kadar da komik olayı paylaşarak gündem oldu. ''Arkadaşımın başına gelene bakar mısınız, nefesim kesildi” diyerek WhatsApp konuşmalarını paylaştı.
twitter.com

Mesajlar tam bir mizah şöleni. Satıcı önce nezaketle “Kızım sattığımı duyunca çok ağladı. Geri satabilir misiniz?” diye başlıyor.

Mesajlar tam bir mizah şöleni. Satıcı önce nezaketle “Kızım sattığımı duyunca çok ağladı. Geri satabilir misiniz?” diye başlıyor.

Ancak “Hayır” yanıtını duyunca devreye duygusal konuşmalar giriyor:

Ancak “Hayır” yanıtını duyunca devreye duygusal konuşmalar giriyor:

İşte paylaşılamayan o tatlış robot:

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Paylaşıma gelen yorumlar ise olayın komedisini daha da artırdı. Kimi geri vermesini kırmamasını söylerken kimi de iade etmemesini önerdi.👇

Paylaşıma gelen yorumlar ise olayın komedisini daha da artırdı. Kimi geri vermesini kırmamasını söylerken kimi de iade etmemesini önerdi.👇
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Siz olsanız iade eder miydiniz?🥲

Siz olsanız iade eder miydiniz?🥲
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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