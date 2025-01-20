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Goygoy
Melania Trump'ın Yemin Töreninde Taktığı "Öpücüksavar" Şapkası Goygoy Malzemesi Oldu

Melania Trump'ın Yemin Töreninde Taktığı "Öpücüksavar" Şapkası Goygoy Malzemesi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 22:52

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak görevinin başına geçti. Yemin töreninin ardından görevine başlayan Trump'a, yemini sırasında eşi Melania Trump eşlik etti. Milyonların izlediği yemin töreninde dikkatleri çeken tek şey ise Melania Trump'ın koca şapkası oldu!

Melania Trump'ın abartılı büyüklükteki, yüzünü kapatan şapkası goygoyculara da bol malzeme çıkardı.

Gelin bakalım, ABD paylaşımları da bizimkiler kadar eğlenceli miymiş?

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Lacivert takımın içerisinde kendini saklamaya çalışan kişi, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump.

Lacivert takımın içerisinde kendini saklamaya çalışan kişi, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump.

Melania Trump, eşi Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin ettiği törene lacivert takımı ve büyük şapkasıyla takıldı. Şapka, hiç şüphesiz törenin en dikkat çekici detayı oldu.

Melania Trump'ın neden böyle bir şapka tercih ettiği merak konusu olurken işler yemin töreninden önce Donald Trump'ın eşini öpmek istemesiyle daha da karıştı. Gördüğünüz üzere, Donald Trump eşinin yanağına bir öpücük konduramadı.

Melania Trump'ın neden böyle bir şapka tercih ettiği merak konusu olurken işler yemin töreninden önce Donald Trump'ın eşini öpmek istemesiyle daha da karıştı. Gördüğünüz üzere, Donald Trump eşinin yanağına bir öpücük konduramadı.

Aslına bakarsanız, bu şapkanın daha derin anlamları olabilir;

Fakat bu koca şapkayı görenler affeder mi, affetmez!

Fakat bu koca şapkayı görenler affeder mi, affetmez!
twitter.com

Türlü türlü benzetmeler aldı başını gitti.

Türlü türlü benzetmeler aldı başını gitti.
twitter.com

Hatta Donald'ın dudaklarından kaçmak için şapka giydiğini söyleyenler bile oldu.

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"Ah, şimdi mantıklı geldi. Melania şapkayı Trump'ın dudaklarına bariyer olarak taktı"

"Melania'nın bakış açısı"

"Melania'nın bakış açısı"
twitter.com

"Melania Trump'ın şapkası öpücüğü engellerken"

"Melania'nın neden o lanet şapkayı takmayı seçtiğini merak edenler için cevabımız:"

"Melania'nın neden o lanet şapkayı takmayı seçtiğini merak edenler için cevabımız:"
twitter.com

"Melania Trump'ı severim ama şapkası bana 'The Mask' vibeı verdi."

"Melania Trump'ı severim ama şapkası bana 'The Mask' vibeı verdi."
twitter.com
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"Melania işini şansa bırakmıyor"

"Melania işini şansa bırakmıyor"
twitter.com

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"Müfettiş Gadget'a benziyor"

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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