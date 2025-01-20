Melania Trump'ın Yemin Töreninde Taktığı "Öpücüksavar" Şapkası Goygoy Malzemesi Oldu
Melania Trump'ın Yemin Töreninde Taktığı "Öpücüksavar" Şapkası Goygoy Malzemesi Oldu
Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak görevinin başına geçti. Yemin töreninin ardından görevine başlayan Trump'a, yemini sırasında eşi Melania Trump eşlik etti. Milyonların izlediği yemin töreninde dikkatleri çeken tek şey ise Melania Trump'ın koca şapkası oldu!
Melania Trump'ın abartılı büyüklükteki, yüzünü kapatan şapkası goygoyculara da bol malzeme çıkardı.
Gelin bakalım, ABD paylaşımları da bizimkiler kadar eğlenceli miymiş?
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Lacivert takımın içerisinde kendini saklamaya çalışan kişi, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump.
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Melania Trump'ın neden böyle bir şapka tercih ettiği merak konusu olurken işler yemin töreninden önce Donald Trump'ın eşini öpmek istemesiyle daha da karıştı. Gördüğünüz üzere, Donald Trump eşinin yanağına bir öpücük konduramadı.
Fakat bu koca şapkayı görenler affeder mi, affetmez!
Türlü türlü benzetmeler aldı başını gitti.
Hatta Donald'ın dudaklarından kaçmak için şapka giydiğini söyleyenler bile oldu.
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"Ah, şimdi mantıklı geldi. Melania şapkayı Trump'ın dudaklarına bariyer olarak taktı"
"Melania'nın bakış açısı"
"Melania Trump'ın şapkası öpücüğü engellerken"
"Melania'nın neden o lanet şapkayı takmayı seçtiğini merak edenler için cevabımız:"
"Melania Trump'ı severim ama şapkası bana 'The Mask' vibeı verdi."
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"Melania işini şansa bırakmıyor"
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"Müfettiş Gadget'a benziyor"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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