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Donald Trump Başkanlığı Devraldı: "Tanrı Beni Amerika İçin Kurtardı"

Donald Trump Başkanlığı Devraldı: "Tanrı Beni Amerika İçin Kurtardı"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 20:58

ABD’de son yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump bugün Kongre Binası’nda yapılan törenle başkanlığı Joe Biden’dan devraldı. Trump yaptığı ilk açıklamada 'Amerika’nın altın çağı şimdi başlıyor' ifadesini kullandı ve seçim kampanyasında uğradığı silahlı saldırıya atıfta bulunarak 'Hayatım bir sebepten ötürü kurtarıldı. Tanrı beni Amerika'yı tekrar büyük yapmak için kurtardı.' dedi.

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ABD’de ikinci kez başkanlığa seçilen Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin etti.

ABD’de ikinci kez başkanlığa seçilen Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin etti.

ABD Kongre Binası’nda yapılan törendeki konuşmasına "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor," diyerek başlayan Trump, "Bu günden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek. Her milletin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık sömürülmemize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Kongre Binası’nda yapılan törendeki konuşmasına "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor," diyerek başlayan Trump, "Bu günden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek. Her milletin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık sömürülmemize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump uğradığı silahlı saldırıya gönderme yaparak, "Hayatım bir sebepten ötürü kurtarıldı. Tanrı beni Amerika'yı tekrar büyük yapmak için kurtardı." dedi.

Trump uğradığı silahlı saldırıya gönderme yaparak, "Hayatım bir sebepten ötürü kurtarıldı. Tanrı beni Amerika'yı tekrar büyük yapmak için kurtardı." dedi.

Trump ayrıca ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.

Trump ayrıca ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, “Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadesini de kullandı.

ABD Başkanı Trump, “Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadesini de kullandı.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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