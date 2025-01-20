Donald Trump Başkanlığı Devraldı: "Tanrı Beni Amerika İçin Kurtardı"

ABD’de son yapılan seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump bugün Kongre Binası’nda yapılan törenle başkanlığı Joe Biden’dan devraldı. Trump yaptığı ilk açıklamada 'Amerika’nın altın çağı şimdi başlıyor' ifadesini kullandı ve seçim kampanyasında uğradığı silahlı saldırıya atıfta bulunarak 'Hayatım bir sebepten ötürü kurtarıldı. Tanrı beni Amerika'yı tekrar büyük yapmak için kurtardı.' dedi.