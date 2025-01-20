Kanlı Bıçaklı Elon Musk ile Mark Zuckerberg Donald Trump'ın Yemin Töreni İçin Yan Yana
Kanlı Bıçaklı Elon Musk ile Mark Zuckerberg Donald Trump'ın Yemin Töreni İçin Yan Yana
Donald Trump, Kamala Harris'e karşı girdiği başkanlık yarışında kazanan isim oldu. ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, bu akşam yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray'daki görevine dönecek. Resmi yemin töreninde dünyaca ünlü isimler sahne alacak, Trump'ın yemininin yanısıra geçit töreni ve balo düzenlenecek.
ABD'nin gösterişli töreni için önde gelen isimler de yerini aldı. Dünyanın en zenginleri Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos aynı karede görüntülendi.
Kaynak: Forbes
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47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, edeceği yeminin ardından resmen görevinin başına geçecek.
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Beyaz Saray'da düzenlenecek olan yemin töreninde ayrıca müzikli gösteriler, geçit töreni ve balo düzenlenecek.
Yemin töreninde ise American Idol yarışması şampiyonu Carrie Underwood, "America the Beautiful" şarkısını seslendirecek.
Trump'ın yemin töreninden gelen fotoğraflarda, ikonik bir anın kameraya yansıdığı görüldü. Dünyanın en zengin insanları Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Sundar Pichai yan yana yer aldı.
Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve Elon Musk'ın törende sohbet ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.
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OpenAI CEO'su Sam Altman ise Jake Paul ve Logan Paul ile görüntülendi.
İşte o anlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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