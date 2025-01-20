İş Kanunda Değişiklik Hazırlığı: İsteyen Haftada 4 Gün Çalışabilecek

AK Parti’nin iş kanunda bazı değişiklikler yapacağı iddiaları gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu esnek çalışma düzeni ile ilgili Bakan Mahinur Göktaş da açıklamalar yapmıştı. Çalışma hayatına yönelik bu düzenlemeler, uzaktan, kısmi ve vardiyalı çalışma gibi yeni nesil çalışma biçimlerini yasal bir çerçeveye kavuşturmayı hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, haftalık 40 saatlik çalışma süresini tamamlayan çalışanların haftanın 4 günü çalışmasına olanak sağlanacağı iddia ediliyor.