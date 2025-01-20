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İş Kanunda Değişiklik Hazırlığı: İsteyen Haftada 4 Gün Çalışabilecek

İş Kanunda Değişiklik Hazırlığı: İsteyen Haftada 4 Gün Çalışabilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 18:32

AK Parti’nin iş kanunda bazı değişiklikler yapacağı iddiaları gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu esnek çalışma düzeni ile ilgili Bakan Mahinur Göktaş da açıklamalar yapmıştı.  Çalışma hayatına yönelik bu düzenlemeler, uzaktan, kısmi ve vardiyalı çalışma gibi yeni nesil çalışma biçimlerini yasal bir çerçeveye kavuşturmayı hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, haftalık 40 saatlik çalışma süresini tamamlayan çalışanların haftanın 4 günü çalışmasına olanak sağlanacağı iddia ediliyor.

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Koronavirüs pandemisi ile birlikte uzaktan çalışma modeli de yeni düzenin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmişti.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte uzaktan çalışma modeli de yeni düzenin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmişti.

Haber 7’de yer alan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AK Parti Grubu ile birlikte sosyal güvenlik mevzuatını yeni düzene uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber 7’de yer alan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AK Parti Grubu ile birlikte sosyal güvenlik mevzuatını yeni düzene uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak

Bakanlığın yaptığı hazırlıklarda çalışma hayatının 4 madde ile modellenmesi yer alıyor 👇

Bakanlığın yaptığı hazırlıklarda çalışma hayatının 4 madde ile modellenmesi yer alıyor 👇

Dönüşümlü iş paylaşımı: İş saatlerinin paylaştırılarak daha fazla çalışana istihdam sağlanması,

Dağıtılmış iş gücü modeli: Çalışanların farklı mekânlarda işlerini yürütebilmesi,

Ödünç iş ilişkisi: Bir çalışanın, rızası alınarak, geçici bir süreyle başka bir işverene devredilmesi,

Yıllık iş süreleri modeli: Esnek çalışma saatleriyle yıllık çalışma süresinin tamamlanması.

Yeni düzenlemede çalışma saatlerinde de esneklik olacağı iddia ediliyor.

Yeni düzenlemede çalışma saatlerinde de esneklik olacağı iddia ediliyor.

Örneğin; çalışanlar bir günü boş bırakmak için haftanın diğer günlerinde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. 40 saatlik haftalık çalışma süresi, günlere farklı şekilde dağıtılabilecek.

Örneğin; çalışanlar bir günü boş bırakmak için haftanın diğer günlerinde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. 40 saatlik haftalık çalışma süresi, günlere farklı şekilde dağıtılabilecek.
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Yeni düzenlemelerin imalat, tekstil, yazılım ve dijital sektörlerde uygulanması planlanıyor. Dönüşümlü iş paylaşımı ve ödünç iş ilişkisi gibi modeller, bu sektörlerde yaygınlaşacak.

Yeni düzenlemelerin imalat, tekstil, yazılım ve dijital sektörlerde uygulanması planlanıyor. Dönüşümlü iş paylaşımı ve ödünç iş ilişkisi gibi modeller, bu sektörlerde yaygınlaşacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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