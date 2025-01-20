Batarya Kralı Bir Günde 2 Milyar Dolar Kazandı: Forbes Listesinden Günün Kazananı O Oldu

Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin kurucusu olan Çinli iş insanı Robin Zeng (Robin Zeng Yuqun), Forbes Milyarderler Listesi’nde 40’ıncı sırada yer alıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre ise Robin Zeng, 45.2 milyar dolar ile dünyanın en zengin 32’nci kişisi. Robin Zeng, Forbes verilerine göre bir günde servetine 2 milyar dolar kattı.