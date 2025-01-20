Batarya Kralı Bir Günde 2 Milyar Dolar Kazandı: Forbes Listesinden Günün Kazananı O Oldu
Batarya Kralı Bir Günde 2 Milyar Dolar Kazandı: Forbes Listesinden Günün Kazananı O Oldu
Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin kurucusu olan Çinli iş insanı Robin Zeng (Robin Zeng Yuqun), Forbes Milyarderler Listesi’nde 40’ıncı sırada yer alıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre ise Robin Zeng, 45.2 milyar dolar ile dünyanın en zengin 32’nci kişisi. Robin Zeng, Forbes verilerine göre bir günde servetine 2 milyar dolar kattı.
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Robin Zeng (Robin Zeng Yuqun), dünyanın en büyük batarya üreticisinin CEO’su. Çinli iş insanı, Forbes Milyarderler Listesi’nde 40’ncı sırada yer alıyor.
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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Robin Zeng, bir günde 2 milyar dolar kazandı.
Günün en çok kazanan ikinci ismi Çinli internet devi Tencent Holdings’in CEO’su Ma Huateng oldu. 42,7 milyar dolar serveti bulunan Huateng, bir günde 982 milyon dolar kazandı.
Günün en çok kaybedeni ise 331 milyon dolar kayıpla Dang Yanbao oldu. Yanbao Ningxia Baofeng Energy Group başkanıdır.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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