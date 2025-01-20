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Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak? 2027 Yılına Kadar Tek Bir İsim Var

Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak? 2027 Yılına Kadar Tek Bir İsim Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.01.2025 - 16:35

Küresel yardım kuruluşu Oxfam, 2024 yılı eşitsizlik raporunu yayımladı. Rapora göre milyarderler 2024 yılında servetlerine servet kattı. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi, toplam servetin yüzde 45’ine sahipken toplam servetleri 15 trilyon dolara ulaştı. 

Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk, servetiyle dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda emin adımla ilerliyor.

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Yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele eden küresel organizasyon Oxfam, 2024 yılı eşitsizlik raporunu yayımladı. Rapor dünyadaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele eden küresel organizasyon Oxfam, 2024 yılı eşitsizlik raporunu yayımladı. Rapor dünyadaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre, milyarderler servetlerine servet kattılar. Milyarderlerin toplam serveti bir yıl içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi.

Rapora göre, milyarderler servetlerine servet kattılar. Milyarderlerin toplam serveti bir yıl içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi.

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi, küresel servetin yüzde 45'ine sahip. Dünyanın yüzde 44'ü ise yaşam mücadelesi veriyor.

Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak?

Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak?

Forbes listesine göre dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk. Musk’ın güncel serveti 444 milyar dolar.

Oxfam’ın raporuna göre Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Musk’ın 2027 yılına kadar trilyoner olması bekleniyor.

Oxfam’ın raporuna göre Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Musk’ın 2027 yılına kadar trilyoner olması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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