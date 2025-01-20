Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak? 2027 Yılına Kadar Tek Bir İsim Var
Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak? 2027 Yılına Kadar Tek Bir İsim Var
Küresel yardım kuruluşu Oxfam, 2024 yılı eşitsizlik raporunu yayımladı. Rapora göre milyarderler 2024 yılında servetlerine servet kattı. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi, toplam servetin yüzde 45’ine sahipken toplam servetleri 15 trilyon dolara ulaştı.
Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk, servetiyle dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda emin adımla ilerliyor.
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Yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele eden küresel organizasyon Oxfam, 2024 yılı eşitsizlik raporunu yayımladı. Rapor dünyadaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
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Rapora göre, milyarderler servetlerine servet kattılar. Milyarderlerin toplam serveti bir yıl içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi.
Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Olacak?
Oxfam’ın raporuna göre Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Musk’ın 2027 yılına kadar trilyoner olması bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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