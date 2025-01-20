İçki İçtikleri Görüntüler Yayınlanmıştı: Okuldaki Mezuniyet Partisi Sebebiyle 10 Eğitimciye Uzaklaştırma
İçki İçtikleri Görüntüler Yayınlanmıştı: Okuldaki Mezuniyet Partisi Sebebiyle 10 Eğitimciye Uzaklaştırma
İzmir’de bir ortaokulda 2024’ün Haziran ayında çekilen videoda öğretmenler ve okul idarecilerinin, mezuniyet töreni sonrasında alkol içerek eğlendiği yer almıştı. Yeniden gündeme gelen görüntüler sonrasında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonrasında 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimcinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’ndaki mezuniyet töreni sonrasında öğretmen ve idarecilerin okulda alkol içerek eğlendiği ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğretmenlerin eğlendiği anlar 👇
Ortaya çıkan görüntüler sonrasında soruşturma başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada; “İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın