Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Almıştı: Yüksel Güran’ın Tahliye Talebi Kabul Edilmedi
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Almıştı: Yüksel Güran’ın Tahliye Talebi Kabul Edilmedi
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun müvekkili için yaptığı tahliye talebi, 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
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Diyabakır’da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 hapis cezası almıştı.
Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Yüksel Güran’ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.
Talebi değerlendiren Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran’a verilen tutukluluk halinin devamına dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, tahliye talebini reddetti. Mahkeme, sanık Yüksel Güran’ın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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