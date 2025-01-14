“Salim Yaptı!”: Narin Güran Davasında İlk İtiraf Anne Yüksel Güran’dan Geldi
“Salim Yaptı!”: Narin Güran Davasında İlk İtiraf Anne Yüksel Güran’dan Geldi
Diyarbakır'da öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından dereye bırakılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Avukat, Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın zamanda sanıklar arasında bir itirafın geleceğini belirterek Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da cinayet için amca Salim Güran'ı suçladığını öne sürdü.
İşte detaylar…
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Narin Güran davasında tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
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8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Bahtiyar'a verilen ceza tartışmaya neden olurken avukatın paylaşımları da sıkça gündem oldu.
Avukat Ali Eryılmaz, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran’ın cinayet ile ilgili olarak ‘Salim yaptı’ dediğini belirtti. İşte avukatın açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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