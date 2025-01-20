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CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Polis Kamerasına Tepki: "Sen Beni Niye Çekiyorsun Kardeşim!"

CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Polis Kamerasına Tepki: "Sen Beni Niye Çekiyorsun Kardeşim!"

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 17:16

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’li isimlere yönelik başlatılan soruşturmalara tepki göstermek için bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi. Başarır, binanın önünde Cumhuriyet Gazetesi’nin kamerasına açıklamalarda bulunurken kendisini kayda alan polis ekiplerine de tepki gösterdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önce CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında sonrasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önce CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında sonrasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da soruşturmaralara tepki için bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da soruşturmaralara tepki için bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, adliye önünde açıklamalarda bulunurken kendisini kayda alan polislere de tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, adliye önünde açıklamalarda bulunurken kendisini kayda alan polislere de tepki gösterdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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