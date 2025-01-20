İstanbul-Adana Uçağında Üzen Olay: Erken Doğum Sonrası Bebek Kurtarılamadı
İstanbul-Adana Uçağında Üzen Olay: Erken Doğum Sonrası Bebek Kurtarılamadı
İstanbul’dan Adana’ya giden uçakta bulunan 5 aylık hamile bir kadın fenalaşınca kabin görevlileri olaya müdahale etti. Hamile kadının erken doğum yapacağının anlaşılması sonrasında uçakta bulunan bir doktorun yardımıyla doğum gerçekleştirildi. Doğum sırasında bebek hayatını kaybederken, uçak geri dönerek yeniden İstanbul’a iniş yaptı.
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Pegasus Havayolları'nın 18 Ocak Cumartesi günü PC-2070 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Gazipaşa seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
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Kalkıştan bir süre sonra uçaktaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun erken doğum yapacağı anlaşılınca uçak içerisinde doktor anonsu yapıldı.
Uçakta bulunan doktor ile kabin ekibi erken doğumu gerçekleştirdi. Doğum sırasında bebek hayatını kaybederken uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek geri döneceğini iletti. Pilot'un hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, 5 aylık hamile yolcunun erken doğum yaptığını ve bebeğin vefat ettiğini bildirdi.
Uçağın pilotu ile kule kontrol görevlisinin konuşması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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