Menzilciler Mafyalığa Soyundu: Tespih Sallayarak Tehdit Videosu Yayınladılar

Menzil Cemaati'nde kardeşlerin miras kavgası sürüyor. Muhammed Saki El Hüseyni, Saki Erol, Mübarek Erol ve Fettah Erol arasında yaşanan miras kavgası müritlerine de sıçradı. Geçen günlerde Menzil köyünde taşlı sopalı kavga eden cemaat üyeleri birbirlerini tehdit etmeye başladı.

Gazeteci İsmail Arı, X hesabından bir video paylaştı. Videoda tespih çeken Menzilciler, 'Yeni bir mücadelemiz var sokak itleriyle mücadele timi kuracağız. Sağlıksız olanlara aşı yaptıracağız. Sağlıklı olanlara da mama vereceğiz sağa sola saldırmasınlar' sözleriyle mafyalığa soyunarak tehditler savurdu.