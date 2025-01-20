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Menzilciler Mafyalığa Soyundu: Tespih Sallayarak Tehdit Videosu Yayınladılar

Menzilciler Mafyalığa Soyundu: Tespih Sallayarak Tehdit Videosu Yayınladılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.01.2025 - 15:17

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Menzil Cemaati'nde kardeşlerin miras kavgası sürüyor. Muhammed Saki El Hüseyni, Saki Erol, Mübarek Erol ve Fettah Erol arasında yaşanan miras kavgası müritlerine de sıçradı. Geçen günlerde Menzil köyünde taşlı sopalı kavga eden cemaat üyeleri birbirlerini tehdit etmeye başladı. 

Gazeteci İsmail Arı, X hesabından bir video paylaştı. Videoda tespih çeken Menzilciler, 'Yeni bir mücadelemiz var sokak itleriyle mücadele timi kuracağız.  Sağlıksız olanlara aşı yaptıracağız. Sağlıklı olanlara da mama vereceğiz sağa sola saldırmasınlar' sözleriyle mafyalığa soyunarak tehditler savurdu.

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Menzil cemaatinde şeyh kardeşler arasındaki miras kavgası müritlere de sıçradı. Menzil, mevcut şeyh Muhammed Saki El Hüseyni’yi destekleyenler ve Saki Erol, Mübarek Erol, Fettah Erol destekçileri olarak ayrıldı.

Menzil cemaatinde şeyh kardeşler arasındaki miras kavgası müritlere de sıçradı. Menzil, mevcut şeyh Muhammed Saki El Hüseyni’yi destekleyenler ve Saki Erol, Mübarek Erol, Fettah Erol destekçileri olarak ayrıldı.

Geçen aylarda kardeşler miras için tarikat mahkemesi kurmuştu. Kardeşlerin birbirine düşman kesilmesinin ardından cemaat üyeleri de ayrıldı.

Geçen günlerde Menzil’de cemaat kavgası cami bahçesine taşınmış, müritler taşlı sopalı kavga etmişti. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Geçen günlerde Menzil’de cemaat kavgası cami bahçesine taşınmış, müritler taşlı sopalı kavga etmişti. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmişti.

O görüntülere buradan ulaşabilirsiniz 👇

Gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabı X’ten Menzil’e dair yeni bir video paylaştı.

Gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabı X’ten Menzil’e dair yeni bir video paylaştı.

Menzil Cemaati’ne ait Semerkand Vakfı Adana ve Antalya’da Serhandi Vakfı’nın kullandığı binayı istedi. İstanbul’da bulunan Semerkand Külliyesi ise tadilat gerekçe gösterilerek kullanıma kapatıldı.

Sakarya Semerkand Kültür Merkezi önünde Menzil cemaati üyeleri protesto düzenledi. Müritler "Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir” yazılı döviz açtı, “Ümmetin malını miras yaptınız” sloganı attı.

Gazeteci Arı, son olarak Menzil'den yeni bir video paylaştı. Arı, o paylaşımına şu mesajı düştü: "Menzilciler şimdi de mafya gibi tehdit ediyor. Sokak itleriyle mücadele ediyoruz diye video çekip tehdit ediyorlar."

Gazeteci Arı, son olarak Menzil'den yeni bir video paylaştı. Arı, o paylaşımına şu mesajı düştü: "Menzilciler şimdi de mafya gibi tehdit ediyor. Sokak itleriyle mücadele ediyoruz diye video çekip tehdit ediyorlar."
twitter.com
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Videoda Menzilciler şu ifadeleri kullandı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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